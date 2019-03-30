增漁源 澎湖水試所首次在藻場棲地放流蟹苗

2019-03-30 18:14 中央社 澎湖縣30日電



農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心今天首度在紅羅海域建置的人工藻場棲地與放流5萬隻的高經濟價值蟹苗，營造海洋生物更加棲息環境，增裕漁業資源。

澎湖海生研究中心主任謝恆毅表示，為增加海洋生物漁業資源，去年11月底利用中國半葉馬尾藻藻苗進行無性生殖方式藻場建置，經過4個月觀察目前已形成藻床，覆蓋率達80%以上。今天由水試所助理研究員冼宜樂與種苗每殖場長藍亞文等人一起放流高經濟的遠海梭子蟹(沙蟹)，每隻只有0.2到0.3公分，以提升蟹苗存活率。

謝恆毅說，海藻是海洋重要的基礎生產者，大面積的藻場或海藻林具提供「棲息場所」及「豐富食物」的功能，中心近年也首度進行海藻藻床研究，成功利用中國半葉馬尾藻藻苗經由無性生殖方式形成藻床，棲息其間依附的生物種類與豐度均高，對海洋生物具有誘集的效益，未來可應用沿近海漁業資源增復育。

謝恆毅表示，水試所自104年起執行的「魚介貝類增養殖技術開發計畫」，近3年來先後在馬公、白沙和西等海域放流超過100萬隻蟹苗，對澎湖近沿海蟹類復育有一定助益，他也籲請漁民不要撈捕甲殼寬8公分以下的幼蟹，讓漁業資源得以有效保育與永續利用。

水試所今天放流的遠海梭子蟹，俗稱「沙蟹」、「花市仔」，由於肉質鮮美，營養豐富，經濟價值高，市售每斤高達新台幣700元，是饕客的最愛海鮮，估計未來可創造400萬元產值。