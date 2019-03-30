科工館推出「認識電視台副控室」展 親子一起上電視

2019-03-30 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



國立科學工藝博物館即日起到7月9日，在北館B1F開放式典藏庫推出「螢光幕後～認識電視台副控室」藏品展，將電視台專業級副控室設備在博物館復原展出，觀眾可以在博物館看到電視台節目錄製時的三機攝影畫面。館方並舉辦12梯次的親子體驗活動，讓爸爸媽媽可以陪同小朋友一起上電視。

科工館表示，隨著手機的普及，影片錄製對一般民眾而言隨處可得，但電視台專業級的節目攝影及錄製，對大眾還是陌生的。尤其台灣各大電視公司幾乎集中在北部，南台灣觀眾要進入電視台參觀節目錄製的機會很少。去年公共電視因應設備升級將除役的SD副控室設備捐贈科工館，這組設備在經過組裝復原後，今天起在科工館開放式典藏庫展出，讓民眾了解電視台鮮為人知的副控室秘境及其專業功能。

導覽人員解說，副控室是電視台攝影棚錄製節目的指揮控制中心，導播是攝影棚跟副控室的指揮官，決定攝影畫面的選取，並透過副控室中的成音、成像控制及混合儀器，將劇本或腳本轉換為結合聲音、動作、影像及各種效果的電視節目。

公共電視文化事業基金會所捐贈的標準畫質（Standard Definition）數位設備，由近70件儀器設備組成，並搭配科工館不同時期入藏的電視文物共同展出，包括1970年代的一吋帶錄影機、1980年代攝影棚內用攝影機及麥克風移動車等。