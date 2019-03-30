廈門沒和韓國瑜簽到約 上海曾泰董事長來台買燕巢芭樂

2019-03-30 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



趕不及在廈門與高雄市長韓國瑜簽約下單的上海曾泰股權投資基金公司，今天由董事長曾龍松直接率團跨海來台履勘，一行人赴高雄燕巢農會多功能集貨中心，試吃過甜脆美味的燕巢芭樂後讚不絕口，當場下單42貨櫃，總值約1380萬，預訂下周起出貨，後續預估還有近10億元的農漁產採購額度。這筆天外飛來的訂單，讓燕巢區農友喜出望外。

高雄燕巢農會出品的「燕之巢」芭樂，是台灣芭樂果品領頭羊，近年外銷也打出一片天，繼鴻海集團旗下永齡基金會選購送往大陸富士康廠之後，大陸上海曾泰股權投資基金公司昨也慕名前來下單！

曾泰公司董事長曾龍松昨偕台灣盛發生鮮農產品公司總經理林鼎翰到高雄燕巢農會多功能集貨中心參觀芭樂選別包裝作業，一行人在農會總幹事蕭富綿招待試吃後，覺得口感鮮脆清甜，當場下訂40貨櫃281公噸，稍後得知美濃農會也希望爭取訂單，曾龍松當場允諾加碼採購2貨櫃。

陪同參訪的高雄市議會副議長陸淑美透露，曾泰因沒趕得上在廈門與高雄市長韓國瑜簽約，這次跨海來台直接履勘同時下訂。高雄市農業局長吳芳銘表示，接連兩天與曾泰公司洽商後，昨夜才敲定今天赴燕巢農會看貨，磋商後續細節。

上海曾泰資本額約1億人民幣，相當於新台幣5億，通路遍及大陸各省。董事長曾龍松說，曾泰有跟21家金融機構與很多上市企業合作，將來高雄這些高品質蔬果會透過預售機制，鋪貨到曾泰在大陸的各個合作通路。公司未來也會與高雄市全面積極合作。