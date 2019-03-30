台灣燈會志工感恩餐會 蔡英文：就潘孟安話最多

2019-03-30 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



2019台灣燈會志工投入將近6000人，為了感謝志工無私付出，屏東縣政府今天舉辦志工感恩餐會。總統蔡英文與縣長潘孟安，皆出席為志工頒發特別獎，而蔡英文在致詞時，回想燈會開幕式當天，潘孟安把大家的時間都用完了，全場就他話最多，立刻引起現場哄堂大笑。

「認識潘孟安那麼久，從不知道他會掉眼淚」總統蔡英文致詞，開頭就調侃潘孟安的鐵漢柔情，讓縣長很不好意思，而蔡英文在台上看見全場志工身穿水藍色外套，也回想起燈會開幕式當天情景，直說「那一天就潘孟安話最多」，引起全場哄堂大笑。

不過，蔡英文解釋，是因為潘孟安帶領團隊在籌辦過程中，深度投入把每項困難都解決，才能如數家珍說出令人感動的燈會細節，所以她一點都不抱怨。而看見intel無人機秀出「屏、東」，讓身為屏東人的自己感到很驕傲，看見「TAIWAN」覺得身為台灣人好有面子。

蔡英文也說從進來到現在，志工們一直都好吵，就因為有每個人如此的熱情投入，更是燈會成功的關鍵。