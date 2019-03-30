親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民進黨大敗原因 賴清德：中小企業未獲政府實質幫助

4月嫁李晨？范冰冰2大關鍵爆已懷孕

台灣燈會志工感恩餐會 蔡英文：就潘孟安話最多

2019-03-30 16:16聯合報 記者江國豪╱即時報導

2019台灣燈會志工投入將近6000人，為了感謝志工無私付出，屏東縣政府今天舉辦志工感恩餐會。總統蔡英文與縣長潘孟安，皆出席為志工頒發特別獎，而蔡英文在致詞時，回想燈會開幕式當天，潘孟安把大家的時間都用完了，全場就他話最多，立刻引起現場哄堂大笑。

「認識潘孟安那麼久，從不知道他會掉眼淚」總統蔡英文致詞，開頭就調侃潘孟安的鐵漢柔情，讓縣長很不好意思，而蔡英文在台上看見全場志工身穿水藍色外套，也回想起燈會開幕式當天情景，直說「那一天就潘孟安話最多」，引起全場哄堂大笑。

不過，蔡英文解釋，是因為潘孟安帶領團隊在籌辦過程中，深度投入把每項困難都解決，才能如數家珍說出令人感動的燈會細節，所以她一點都不抱怨。而看見intel無人機秀出「屏、東」，讓身為屏東人的自己感到很驕傲，看見「TAIWAN」覺得身為台灣人好有面子。

蔡英文也說從進來到現在，志工們一直都好吵，就因為有每個人如此的熱情投入，更是燈會成功的關鍵。

潘孟安說，台灣燈會的成功得感謝6000位志工的付出，其中年紀最小只有13歲，最長到86歲都來參與，可以說是全民總動員，因去年遇上大選，志工招募困難，12月把人找齊，開始密集訓練，不少志工把期末考、大學推甄等重要事項都先拋在一邊，參與志工都是每一盞最璀餐的燈。

2019台灣燈會志工投入將近6000人，為了感謝志工無私付出，屏東縣政府今天舉辦...
2019台灣燈會志工投入將近6000人，為了感謝志工無私付出，屏東縣政府今天舉辦志工感恩餐會。記者江國豪／攝影
分享
2019台灣燈會志工投入將近6000人，為了感謝志工無私付出，屏東縣政府今天舉辦...
2019台灣燈會志工投入將近6000人，為了感謝志工無私付出，屏東縣政府今天舉辦志工感恩餐會。記者江國豪／攝影
分享
2019台灣燈會志工投入將近6000人，為了感謝志工無私付出，屏東縣政府今天舉辦...
2019台灣燈會志工投入將近6000人，為了感謝志工無私付出，屏東縣政府今天舉辦志工感恩餐會。記者江國豪／攝影
分享

台灣燈會潘孟安蔡英文

相關新聞

又見犬貓落入捕獸夾 屏縣府：讓它消失要靠眾人力量

2019-03-30 16:14

清明節紙錢集中燒減空汙 以功代金助社福團體

2019-03-30 11:53

小娃兒大鵬灣尬滑步車 家長：比看F1賽車還刺激

2019-03-30 10:59

清明掃墓漸現車潮 高雄警今起制墓園交通

2019-03-30 08:24

2019高雄宋江陣選手之夜 神祕嘉賓竟是韓冰

2019-03-30 00:02

幫高雄治水 李鴻源：明年可能改善

2019-03-29 23:33

鼓山168師生食物中毒 追查原因

2019-03-29 23:28

屏東免追垃圾車！App提醒你

2019-03-29 23:16

環保局副局長市政會議抖腳被轉調 韓國瑜：適才適所

2019-03-29 21:01

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職

2019-03-29 20:05

旗美戶政童萌會請出「雄戶1號」機器人 孩子樂翻

2019-03-29 18:54

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29

美佛州姊妹市下榻墾丁 見陽光沙灘直說「姊妹像極了」

2019-03-29 16:18

高雄市推「幸福高雄移居津貼」每月1萬最長領12個月

2019-03-29 12:15

旗山區鼓山國小疑集體食物中毒 學生：蒲燒鯛魚怪怪的

2019-03-29 11:32

高市旗山區鼓山國小疑爆食物中毒 70名師生就醫

2019-03-29 11:21

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

新門牌挨罵！新北改回藍綠色 換發時程全面延遲

2019-03-30 11:49

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職

2019-03-29 20:05

環保局副局長市政會議抖腳被轉調 韓國瑜：適才適所

2019-03-29 21:01

信徒託夢連擲筊12次聖杯 平鎮土地公迎娶土地婆

2019-03-29 18:41

2019高雄宋江陣選手之夜 神祕嘉賓竟是韓冰

2019-03-30 00:02

挨批新門牌辨識度低 設計師：實際成品其實極高

2019-03-30 12:29

準公務員分發 先問「是否加班？」資深公務員感嘆

2019-03-29 23:30

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29

管制35年 墾丁溪仔口海岸、九棚鼻頭草原秘境開放

2019-03-29 23:42

海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28

生人迴避！彰化今明3場「送肉粽」 民眾心慌慌

2019-03-30 15:27

新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43

她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母

2019-03-29 20:31

秘境解封後和平島公園塞爆 將增闢大停車場便利遊客

2019-03-30 09:43

基北1550嚴重脫班通勤族罵翻 4業者將支援改善

2019-03-30 09:58

美佛州姊妹市下榻墾丁 見陽光沙灘直說「姊妹像極了」

2019-03-29 16:18

等不及到醫院 孕婦救護車上順利產女

2019-03-30 13:35

花蓮縣府人事處長交接 王偉曦哽咽感性道別

2019-03-29 17:06

台南葫蘆埤自然公園2樓高溜滑梯爆紅 再推桌遊闖關

2019-03-30 08:28

議員爆機捷狀況多 駕駛害怕選擇離職 桃捷駁斥

2019-03-29 23:22

新北玩具行動車開進金山金包里社區

2019-03-29 21:30

新莊宏匯廣場明年3月營運 侯友宜：新北經濟大大起飛

2019-03-29 18:07

避免A柱盲區撞行人 桃市替公車裝大尺寸照地鏡、廣角鏡

2019-03-29 20:33

台灣布袋戲史30年偶衣大師聯展 新一代偶衣師訂單滿滿

2019-03-30 08:59

老農變講師 員農學生走出教室向田裡老農請益

2019-03-30 08:20

全台僅見 苗栗往北港「鐵馬進香」5月推出

2019-03-29 21:14

學者觀點／準公務員受年改影響 使命感低了

2019-03-29 23:26

南鐵拆遷期限到 還有54戶沒搬

2019-03-29 23:11

中華電信電研院宿舍動工 推動國家數位建設

2019-03-29 16:21

幫高雄治水 李鴻源：明年可能改善

2019-03-29 23:33

減輕家長負擔 竹縣將設置10多處公共托育家園

2019-03-30 12:06

台南市觀光局缺1臨時工 今天57人來搶

2019-03-30 12:49

公益郵輪啟航 北市百名學生任觀光代言人免費出國

2019-03-29 21:40

被疑為小英串連開全代會 黃建財駁：為黨非為特定人選

2019-03-29 23:54

林佳龍帶隊參觀花博 盧秀燕：歡迎前市長回來

2019-03-30 11:01

新北紅線夜間停車 新莊部分路段4月起首波開放

2019-03-29 23:35

容積變更 新竹兒醫朝「醫學中心等級」服務增至400床

2019-03-29 18:40

扭轉婚紗老店 她26歲接班創千萬奇蹟

2019-03-30 09:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top