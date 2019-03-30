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又見犬貓落入捕獸夾 屏縣府：讓它消失要靠眾人力量

2019-03-30 16:14聯合報 記者潘欣中╱即時報導

動物保護法自2011年起禁止使用、製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，但動物被捕獸夾夾傷的消息還是層出不窮，屏東縣政府最近接獲民眾通報，有犬、貓跑進山裡落入捕獸夾魔爪，得面對截肢重殘的悲慘命運；縣府農業處呼籲民眾儘速清除違法設置的捕獸鋏、不要購買及使用捕獸夾違法捕捉動物，「讓它消失，要靠全民共同努力」。

縣府農業處長黃國榮說，捕獸夾殺傷力強，且不具針對性，容易誤傷目標動物以外的人、動物，誤觸獸夾的動物會受到巨大的痛苦，甚至引發傷口感染而死亡；除了危害動物性命外，也有可能使民眾受傷，且捕獸鋏嚇阻、防範侵擾的作用有限，對環境衛生、產業維護更沒有實質意義，百害而無一利。

他說，為維護動物福利，確保人與動物安全，清除捕獸夾需要全民參與，民眾發現具體違規事證，並提供違法時間及地點照片、錄音、錄影或其他證據，縣府派員查訪事件現場周圍住家及商家，查明屬實，將核發檢舉獎金，全面禁用捕獸鋏，需要全民共同努力；相關問題可電詢農業處（08-7320415分機3760-3766）。

動物保護法第14條之1、14之2條中，明訂非經中央主管機關許可，使用捕獸夾或製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，最高可處新台幣7萬5000元，若使用獸夾而造成動物死亡或重傷，最高可處2年以下有期徒刑併科200萬元以下罰金。

有動保人士質疑，捕獸夾的「來源」受動保法規範，「使用」上也受動保法與野保法雙重限制，但野生動物保護法卻有危及人身安全、危害農作物或家禽畜養殖、傳播疾病疑慮者，得不受限制規定；農業處說，如果野生動物確實有危害家禽、家畜的情況，若有農民舉證並申請在「農地或畜禽舍範圍內」使用早期「來源合法」的獸夾，會建議其他方法，無需擔憂。

屏東縣政府最近接獲民眾通報，又有犬貓落入捕獸夾魔爪，這隻右腳掌被夾傷的狗，得面對...
屏東縣政府最近接獲民眾通報，又有犬貓落入捕獸夾魔爪，這隻右腳掌被夾傷的狗，得面對截肢的命運，動保人士看了尤其心痛。圖／縣提供
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動保法屏東縣政府農民

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