澎湖鳥嶼故事展 收集鄉土傳奇軼事

2019-03-30 16:00 中央社 澎湖縣30日電



每一座島嶼都有著自己的故事，澎湖縣長賴峰偉今天在主持「鳥語、鳥嶼故事展」中表示，期勉文化局要將全澎湖91座島嶼的文化特色一一介紹，留下故鄉的故事。

澎湖縣文化局「鳥語、鳥嶼故事展」今天由澎湖縣長賴峰偉、副縣長許智富、議員陳慧玲與文史工作涂況淨等人共同主持揭彩，賴峰偉並表揚捐贈古文物給生博館。

賴峰偉表示，文化局今天首度舉行「鳥語、鳥嶼故事展」，非常不容易，當場引用以鳥語花香來訴說著鳥嶼故鄉的故事、人文與地理，讓各界了解鳥嶼。

尤其澎湖群島是由91座大小島嶼所組成，其中有人居住的有19個島嶼，每座島嶼都有屬於自己的敘事與故事，期許文化局未來能將各島嶼的文化與特色介紹出來，讓每一位民眾再一次來了解與認識自己故鄉的故事文化。

澎湖文化局表示，「鳥語、鳥嶼故事展」特展，歷時2年的籌備，從鳥嶼的地理、風水、開拓史、歷史及信仰等文獻和居民所提供的故事，包括「戀人島嶼」、「缺角的南面掛嶼」、「南面掛嶼和母子山的風水穴位」、「吃孩子的井母」、「金龍寶塔」、「金山殿前的厭勝物」、「鳥嶼之殤」及「八佐王傳奇」等8大主題，透過鳥嶼國中以小動畫來詮釋島嶼故事。

其中「吃孩子的井母」故事來自涂況淨。他表示，自己家族有某個房間外面正對一口井，曾被算命人士斷言：「該井會吃孩子，生產需避開此房間。」之後有3名在該房間出生的女嬰（皆是涂況淨的胞姊），都在出生不久後斷氣。

他說，這件事曾在島上傳得沸沸揚揚，之後沒人敢回到那間房間生產，家族驗證算命仙「井母會吃掉小孩」的傳說。

澎湖早先有祭拜井母的傳說和習俗，只要小孩時常生病、不好養，就會認食用的水井當義母。每年四大節時祭拜，這種儀式到孩子滿16歲時才告結束。