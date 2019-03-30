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小娃兒大鵬灣尬滑步車 家長：比看F1賽車還刺激

2019-03-30 10:59聯合報 記者潘欣中╱即時報導

適合2至6歲幼兒的無踏板滑步車，近年來成為頗夯的休閒運動；屏東大鵬灣國家風景區管理處與台灣超級鐵人三項協會首次在大鵬灣合辦「親親寶貝Slip Bike樂」活動，145位幼兒報名挑戰今天在大鵬灣遊客中心圓形廣場的滑步車趣味賽，可愛指數爆表的小娃兵分組尬車，全力衝刺，萌翻全場，在旁觀看的家長驚呼：「比看F1賽車還刺激」。

鵬管處副處長王玟傑說，滑步車近年來成為頗夯的親子休閒運動，大鵬灣擁有安全、獨立的環灣自行車道系統，為啟發學齡前幼兒對自行車騎乘的興趣，與台灣超級鐵人三項協會合辦「親親寶貝Slip Bike樂」活動，讓幼兒在短距離滑步律動中，進入自行車休閒運動的領域，也激發孩子挑戰自我的勇氣。

台灣超級鐵人三項協會表示，幼兒成長過程中都渴望擁有一台屬於自己的腳踏車，但騎乘腳踏車需要絕對的平衡感，在肌肉還不夠成熟時，可以考慮無踏板的平衡滑步車，它的外型與腳踏車類似，只是沒有腳踏板，需透過雙腳踢地方式來前後移動，載上安全帽和護膝，在封閉形場地玩安全無慮，。

協會表示，以大鵬灣做為主場地，就是看中風景區的環境友善，周邊還可欣賞台灣燈會現地典藏的副燈「豐豬爺」、日本設計界大師福田繁雄創作的黑鮪魚雕塑，及燈會30周年特展；趣味競賽路線約80公尺，報名年齡限制 3至6歲，分為6個組別，比賽過程充滿激情與歡樂，幼兒全力衝刺，加油聲此起彼落，緊張刺激程度不亞於國際級賽車。

大鵬灣國家風景區管理處與台灣超級鐵人三項協會今天在大鵬灣合辦滑步車趣味賽，可愛指...
大鵬灣國家風景區管理處與台灣超級鐵人三項協會今天在大鵬灣合辦滑步車趣味賽，可愛指數爆表的小娃兵全力衝刺，萌翻全場。圖／鵬管處提供
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大鵬灣國家風景區管理處與台灣超級鐵人三項協會今天在大鵬灣合辦滑步車趣味賽，可愛指...
大鵬灣國家風景區管理處與台灣超級鐵人三項協會今天在大鵬灣合辦滑步車趣味賽，可愛指數爆表的小娃兵全力衝刺，萌翻全場。圖／鵬管處提供
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大鵬灣國家風景區管理處與台灣超級鐵人三項協會今天在大鵬灣合辦滑步車趣味賽，可愛指數爆表的小娃兵全力衝刺，萌翻全場。圖／鵬管處提供
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大鵬灣自行車台灣燈會

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