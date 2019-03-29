墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



墾丁國家公園成立35年來，只有龍坑和南仁山生態保護區開放申請入園，墾管處歷時2年探勘和籌備，再開放「溪仔口海岸」及「九棚鼻頭草原」2處東海岸秘境，昨天起上線受理申請，每天有總量管制，因需聘請導覽解說員並付費，引發以公有資源圖利特定人士和沾染商業味的質疑，墾管處強調使用者付費，以在地人為主的導覽解說員，也肩負環境教育任務，可創造多贏局面。

墾管處說，新開放的2處秘境，都在台灣東南角陲地的南仁山生態保護區內，南仁山生態保護區臨太平洋沿岸，在滿州鄉屏169縣道盡頭有處原隸屬海巡署「溪仔口巡邏站」，翻山而過直線距離僅4公里，就可抵達溪仔口海岸，也是阿朗壹古道（琅嶠卑南古道）以外，台灣唯二沒有公路的海岸線，海岸有礫灘及珊瑚礁景色，海灣秀麗，宛如世外桃源。

另處相隔10多公里的滿州鄉九棚村「鼻頭草原」，有野放水牛、水窪和珍稀的植物、昆蟲，站在草原可遠眺八瑤灣，遙想1874年的「牡丹灣事件」，壯闊草地與山谷更是美不勝收，一旁有台灣國防最重要又神秘的中科院九鵬飛彈基地，透過九鵬社區導覽解說員引領介紹，更能感受秘境景點的魅力。

墾管處說，2處均有總量管制和聘請導覽解說員做法，溪仔口每日120人，解說導覽費為每團10人、3600元，鼻頭草原每日200人，解說導覽費每團10人、1800百元，需事先於官網預約申請入園聘請導覽解說員，昨天開放受理申請已有多人預約，如果人少無法成團，網站另有如何併團的說明。