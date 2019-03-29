高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29 中央社 高雄29日電



去年高雄市823水患凸顯了治水問題，水利局盤整出68處積淹水點，請市政顧問李鴻源及專家協助開藥方。本報資料照片 分享 facebook

去年高雄市823水患凸顯了治水問題，水利局盤整出68處積淹水點，請市政顧問李鴻源及專家協助開藥方，他說今年不能保證不淹水，如不幸淹水盼在可控制範圍、節奏要清楚。

去年823水患，高雄市災情慘重，甚至部分滯洪池防洪失靈，致高雄市的治水問題成了施政重要課題。

韓國瑜上任後邀李鴻源為市政顧問為高雄治水把脈，水利局今天召開「高雄市治水總體檢及行動方案探討會議」，韓國瑜及水利局長李戎威都出席。

李鴻源說，原高雄縣、市境的水患問題不一樣，有些是當初都市計畫對排水沒考量好，也有可能因捷運工程造成的排水瓶頸，有些問題要靠技術整合，將釐清分短中長期改善，但還牽涉到經費問題，要看中央是否支持。

李鴻源說，今年不能保證不淹水，如果不幸淹水盼在可控制範圍，而且節奏要清楚。談到建滯洪水池，他認為徵收土地有難度，尋求公有地或景觀公園增加滯洪功能是方法之一。

他表示，高雄的治水問題看起來很大，要按部就班、專業面對有可能2年內會看到顯著的進步；主張專業探討，勿淪為政治口水，以市府水利預算要面對整個淹水問題力有未逮。

韓國瑜頒發顧問證書給李鴻源，期許被喻為「現代大禹」的李鴻源能協助解決水患，否則他難以向市民交代。

水利局還計畫未來要建立智慧防汛網，用物聯網技術監測水情以達到積淹水預警效果。