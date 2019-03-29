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美佛州姊妹市下榻墾丁 見陽光沙灘直說「姊妹像極了」

2019-03-29 16:18聯合報 記者潘欣中╱即時報導

洋溢熱帶島嶼風情的屏東縣恆春鎮，6年前與同是度假勝地的美國佛羅里達陽光小島灘市締結姊妹市，陽光小島灘市長蕭爾（Bud Scholl）首度率團來訪，今天在鎮公所簽署增進交流合作宣言，鎮長盧玉棟並邀美方種下象徵情誼永存的羅漢松；蕭爾一行人下榻墾丁夏都沙灘酒店，見到墾丁的藍天白雲和陽光沙灘，幽默說：「這對姊妹真得像極了」 。

陽光小島灘市（City of Sunny Isles Beach）和美國邁阿密市一樣，是佛州邁阿密達德郡（Miami-Dade County）轄下城市，恆春鎮6年前與陽光小島灘市締結姊妹市，來自台灣、現任陽光小島灘市國際大使的僑胞邱芳玉是重要推手；隨團返國的她說，美方參訪團親自造訪，驚訝和遠在千里之久的姊妹市有太多相似之處。

陽光小島灘市人口約2萬2000人，以陽光及海灘聞名，是美國知名度假勝地，美國總統川普在當地就有一間以他姓氏冠名的國際飯店及一間住宅大樓； 盧玉棟說，2個城市位置同南方小鎮，人口數相似，觀光旅遊事業興盛，同是度假休閒勝地，進一步簽署合作宣言，希望強化合作，透過經驗相互交流，提升雙邊經濟發展，共創雙贏。

除了恆春，陽光小島灘市的姊妹市還有以色列的尼坦雅（Netanya）、義大利的道米納（Taormina）及烏拉圭的東岬（Punta del Este）；蕭爾說，陽光小島灘與恆春同為國際旅客度假勝地，雙邊有許多議題可討論與互相協助，不同的是，他們是新興城市，恆春則是有百年歷史底蘊的古城，也是恆春民謠起源地，多了東方文化的美感。

屏東恆春鎮公斤6年前與美國佛羅里達陽光小島灘市締結姊妹市，陽光小島灘市長蕭爾（中...
屏東恆春鎮公斤6年前與美國佛羅里達陽光小島灘市締結姊妹市，陽光小島灘市長蕭爾（中左）首度率團來訪，今天在鎮公所簽署增進交流合作宣言，並贈送鎮長盧玉棟（中右）象徵情誼永固的兩市市徽。記者潘欣中／攝影
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屏東恆春鎮公斤6年前與美國佛羅里達陽光小島灘市締結姊妹市，陽光小島灘市長蕭爾（中...
屏東恆春鎮公斤6年前與美國佛羅里達陽光小島灘市締結姊妹市，陽光小島灘市長蕭爾（中左）首度率團來訪，今天在鎮公所簽署增進交流合作宣言，鎮長盧玉棟（中右）並邀美方種下象徵情誼永存的羅漢松。記者潘欣中／攝影
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墾丁邁阿密沙灘

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