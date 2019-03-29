親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新門牌難辨識挨罵 新北市府：已發包 再改只會浪費

把社工志工宅配到家 屏東家扶獲獎

2019-03-29 15:48中央社 屏東縣29日電

社工視為金馬獎的「南高屏地區社會工作專業人員表揚」，屏東家扶的Family Table」獲最佳方案，家扶表示，這個方案主要是讓社工和志工進入家庭，利用共餐促進家庭成員關係。

屏東家扶中心在「南高屏地區社會工作專業人員表揚」中獲表揚的有「Family Table餐桌文化 幸福對話」家庭關係促進方案；另外，擔任社工25年的督導許富惠獲最佳督導。

「Family Table」由擔任兒保社工10年的李芳儀發想，李芳儀表示，她在工作中看到兒童保護案經常在結案、再通報間循環，即使改善家庭經濟、工作問題，但家庭關係不良，也無法解決家庭根本衝突問題。

李芳儀於是大膽提出「人出不來，我們就進去!」，為每戶服務家庭量身打造，把「社工、志工」宅配到家，讓好事就在家裡餐桌上發生，用熱食煮出家庭溫度。去年參與方案兒保家庭共9戶、37名家庭成員，共出動6名社工、14名志工，每月一次準備食材進到兒保家庭煮一頓飯。

李芳儀說，兒保家庭普遍生活單調，過一天算一天活著，飯每天都吃，卻吃得孤單、乏味，社工、志工陪伴家庭養成家人一起團聚用餐習慣，創造儀式感、家庭日觀念，讓生活多點歡笑與味道。

李芳儀說，參加方案的阿嬤已受不了國小4年級的孫子阿澤偷竊、說謊行為，數度要求讓阿澤再度寄養安置，一年餐桌活動後，讓家溫暖了，阿澤的媽媽也開始常回家，阿澤漸漸穩定下來。

獲得最佳督導的許富惠25年來上山下海，從屏東頭服務到屏東尾，開發恒春地區貧困家庭服務，更深入服務至獅子鄉、牡丹鄉；成立屏東家扶潮州服務處，帶領社工為偏鄉地區弱勢兒少提供多元服務。

許富惠說，過程中寄養家庭讓她最受挫折，但看著許多服務的孩子後來進入社會後，再度回饋社會，生命被翻轉，支持著她繼續走下去。目前屏東家扶就有5名社工是曾經被服務的個案，她自己服務的孩子有2名成為捐款人，1人成為家扶的才藝老師。

社工工作寄養家庭

相關新聞

旗山區鼓山國小疑集體食物中毒 學生：蒲燒鯛魚怪怪的

2019-03-29 11:32

高市旗山區鼓山國小疑爆食物中毒 70名師生就醫

2019-03-29 11:21

潮州自來水工程惹民怨 僅2成通水

2019-03-28 23:23

屏東救難隊 圓特殊生海上夢

2019-03-28 23:16

韓國瑜4月擬夜宿本國勞工宿舍 了解1例1休勞動條件

2019-03-28 22:42

影／退役UH-1H通用直升機 國軍贈中山工商典藏

2019-03-28 22:11

中鋼煉焦爐操作許可到期仍運轉 環保局：補件未違法

2019-03-28 20:14

年輕媽媽的心聲 「請韓市長收下我的一封信」

2019-03-28 20:13

暴紅屏東四重溪溫泉公園 4月1日起封園3個月

2019-03-28 19:40

青年節前夕 金門小島青年力推公共參與

2019-03-28 19:38

不滿降編乙種工業區 大社石化廠打算告高市府

2019-03-28 19:38

漢來住房創新高 趁勢推VR住房專案

2019-03-28 19:25

兒童節長治鄉辦「電影童樂會」 明年發生育補助

2019-03-28 18:57

高雄市運發局推「運動i高雄」 1800場次邀民眾參與

2019-03-28 18:57

南台首座新建社宅 高市《凱旋青樹》245戶5月動工！

2019-03-28 11:13

活化荒廢軍區 高雄燕巢「橫山營區」變身學生創意基地

2019-03-28 11:04

智慧農業論壇 專家建議學深圳「招智引才」

2019-03-28 10:35

高市大同醫院院慶 送病患、員工禮物是「停車場」

2019-03-28 10:30

不讓外地洋蔥「渾水摸魚」 車城洋蔥貼產地標章反制

2019-03-28 10:28

前官員、企業總裁都是會員 168位鳥友攝影作品台南登場

2019-03-28 10:08

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

屏東威鯨救難隊助弱勢兒 圓難以實現的海上破浪夢

2019-03-28 17:19

爆水管、路不平 潮州自來水工程惹民怨

2019-03-28 17:18
看更多

熱門文章

高雄市推「幸福高雄移居津貼」每月1萬最長領12個月

2019-03-29 12:15

16億換不到真情？彰化燒錢催生 結果人口還是外移

2019-03-28 17:38

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

她撿到100元竟加班找失主 失主：這是一百萬元的感動

2019-03-29 11:48

韓國瑜4月擬夜宿本國勞工宿舍 了解1例1休勞動條件

2019-03-28 22:42

高市旗山區鼓山國小疑爆食物中毒 70名師生就醫

2019-03-29 11:21

尖石那羅部落金盞花盛開推系列活動 不僅能擦還能吃

2019-03-28 17:19

年輕媽媽的心聲 「請韓市長收下我的一封信」

2019-03-28 20:13

爆水管、路不平 潮州自來水工程惹民怨

2019-03-28 17:18

免塞車上陽明山！桃園彩色海芋季登場祭免費接駁

2019-03-29 10:32

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

影／退役UH-1H通用直升機 國軍贈中山工商典藏

2019-03-28 22:11

遭轟破壞文官體制 北市文化、觀傳局副局長互調急喊卡

2019-03-28 16:13

借道小三通 嘉縣鳳梨賣到深圳廈門

2019-03-29 00:40

中市74號道增設3匝道一拖3市長 林佳龍：加速全力推動

2019-03-28 20:33

基隆納骨塔位不足 林右昌：明年3億建新塔並啟用樹葬區

2019-03-29 11:03

「原來我們都在吃垃圾」 未來大餐桌展覽帶人省思

2019-03-28 19:40

賞花不用跑到陽明山 搭捷運就可感受春天氣息

2019-03-28 17:20

影╱嘉縣假牙補助預算通過 議員：支持但要尊重

2019-03-29 12:14

北市4-6月敬老卡搭捷運 享好康

2019-03-28 23:30

首條遊艇藍色公路露曙光 「侯妙會」達4共識

2019-03-28 20:32

民進黨戰中壢立委 「中壢周杰倫」彭俊豪考慮登記

2019-03-28 19:41

旗山區鼓山國小疑集體食物中毒 學生：蒲燒鯛魚怪怪的

2019-03-29 11:32

鳳梨拚外銷 嘉縣6公噸金鑽外銷廈門深圳

2019-03-28 19:41

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

開管制藥逾半年未轉診 三芝衛生所主任遭停職喊無奈

2019-03-28 16:23

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

經3個市長…台74線增3匝道 林佳龍：全力推動

2019-03-29 00:07

暴紅屏東四重溪溫泉公園 4月1日起封園3個月

2019-03-28 19:40

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

把長輩當生產工具？ 民代爆日照中心要老人分裝中藥材

2019-03-28 19:31

鋼筋裸露、磚塊崩塌 東來大廈海砂屋限期停用

2019-03-28 20:13

台南市5區無牙醫 口腔保健巡迴車今開進山上

2019-03-28 17:25

竹子湖海芋季29日登場 陽明山有交管

2019-03-28 16:22

中鋼煉焦爐操作許可到期仍運轉 環保局：補件未違法

2019-03-28 20:14

桃園新警局長首場治安會議 民眾滿意反映讚

2019-03-29 10:16

新板「特專三」延宕13年 侯友宜再請政院早定案

2019-03-28 23:24

打造原民電視文創園區 桃市府花16.8億落腳青埔特區

2019-03-28 19:28

台南市定民俗 流傳百年放鴿苓文化季登場

2019-03-29 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top