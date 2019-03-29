把社工志工宅配到家 屏東家扶獲獎

2019-03-29 15:48 中央社 屏東縣29日電



被社工視為金馬獎的「南高屏地區社會工作專業人員表揚」，屏東家扶的Family Table」獲最佳方案，家扶表示，這個方案主要是讓社工和志工進入家庭，利用共餐促進家庭成員關係。

屏東家扶中心在「南高屏地區社會工作專業人員表揚」中獲表揚的有「Family Table餐桌文化 幸福對話」家庭關係促進方案；另外，擔任社工25年的督導許富惠獲最佳督導。

「Family Table」由擔任兒保社工10年的李芳儀發想，李芳儀表示，她在工作中看到兒童保護案經常在結案、再通報間循環，即使改善家庭經濟、工作問題，但家庭關係不良，也無法解決家庭根本衝突問題。

李芳儀於是大膽提出「人出不來，我們就進去!」，為每戶服務家庭量身打造，把「社工、志工」宅配到家，讓好事就在家裡餐桌上發生，用熱食煮出家庭溫度。去年參與方案兒保家庭共9戶、37名家庭成員，共出動6名社工、14名志工，每月一次準備食材進到兒保家庭煮一頓飯。

李芳儀說，兒保家庭普遍生活單調，過一天算一天活著，飯每天都吃，卻吃得孤單、乏味，社工、志工陪伴家庭養成家人一起團聚用餐習慣，創造儀式感、家庭日觀念，讓生活多點歡笑與味道。

李芳儀說，參加方案的阿嬤已受不了國小4年級的孫子阿澤偷竊、說謊行為，數度要求讓阿澤再度寄養安置，一年餐桌活動後，讓家溫暖了，阿澤的媽媽也開始常回家，阿澤漸漸穩定下來。

獲得最佳督導的許富惠25年來上山下海，從屏東頭服務到屏東尾，開發恒春地區貧困家庭服務，更深入服務至獅子鄉、牡丹鄉；成立屏東家扶潮州服務處，帶領社工為偏鄉地區弱勢兒少提供多元服務。

許富惠說，過程中寄養家庭讓她最受挫折，但看著許多服務的孩子後來進入社會後，再度回饋社會，生命被翻轉，支持著她繼續走下去。目前屏東家扶就有5名社工是曾經被服務的個案，她自己服務的孩子有2名成為捐款人，1人成為家扶的才藝老師。