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中山大學「臺灣科學家群像展」 高雄科工館展出

2019-03-29 14:54聯合報 記者徐如宜╱即時報導

學生參觀中山大學主辦「有你真好！臺灣科學家群像展」，增進對臺灣科學發展的認識。圖...
學生參觀中山大學主辦「有你真好！臺灣科學家群像展」，增進對臺灣科學發展的認識。圖／中山大學提供
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中山大學主辦「有你真好！臺灣科學家群像展」，3月29日至31日在國立科學工藝博物館展出。展覽以臺灣科學發展的重要推手與事件為核心，運用文字與影像，深入淺出地介紹科研發展重大事件、科學家生平、創舉及貢獻等大小故事，增進年輕學子與社會大眾對於臺灣科學發展的認識。

為讓國人了解科學推進人類文明發展的歷程，科技部自107年起推出「主題科學日」活動，選擇科學史上重大事件發生日，於「科技大觀園」網站刊載相關介紹文章，同時延伸辦理相關活動，希望能將科學融入大家的生活，啟發年輕學子對於科學探索的好奇心，並熟悉科學知識。

中山大學物理系教授郭啟東表示，「有你真好！臺灣科學家群像展」內容是以科技部「科技大觀園」網站所刊登「主題科學日」文章為核心，科學傳播計畫團隊廣邀全臺灣優秀學者撰寫，在現有的30篇相關文章中，挑選重要臺灣科學家，以策展形式介紹17位對臺灣科學發展有重大貢獻者。

計畫團隊並拜訪了五位傑出的科學家，包括副統總陳建仁、中研院前院長李遠哲、中研院院士吳妍華、臺灣地震科學中心主任馬國鳳及台灣大學大氣科學系教授吳俊傑，拍攝訪談影片，邀請科學家們分享求學歷程及給青年學子的建議。

協辦單位國家實驗研究院太空中心在現場，特地提供福爾摩沙衞星五號1:1模型，以及福爾摩沙衞星二號擕帶升空、價值80萬美元的真實儀器「窄頻光度計」與「CCD影像儀」。搭配著福爾摩沙衞星七號將於今年升空，太空中心特別展出一系列的衞星介紹，讓觀眾在認識臺灣科學家重大貢獻的同時，也能見識到科學工藝的極致產品。

「有你真好！臺灣科學家群像展」由科技部指導、中山大學主辦，邀請台北市政府教育局、高雄市政府教育局、國立臺灣科學教育館、國立科學工藝博物館、國家實驗研究院太空中心、遠哲科學教育基金會、臺灣生物科學研發策進社群為協辦單位。希望透過淺顯易懂的圖文介紹，驅動與啟發年輕學子的學習力，造就未來的科學家。

中山大學物理系教授郭啟東表示，「臺灣科學家群像展」以策展形式介紹17位對臺灣科學...
中山大學物理系教授郭啟東表示，「臺灣科學家群像展」以策展形式介紹17位對臺灣科學發展有重大貢獻者。圖／中山大學提供
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學生參觀中山大學主辦「有你真好！臺灣科學家群像展」，增進對臺灣科學發展的認識。圖...
學生參觀中山大學主辦「有你真好！臺灣科學家群像展」，增進對臺灣科學發展的認識。圖／中山大學提供
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中山大學主辦「有你真好！臺灣科學家群像展」，3月29日至31日在國立科學工藝博物...
中山大學主辦「有你真好！臺灣科學家群像展」，3月29日至31日在國立科學工藝博物館展出。圖／中山大學提供
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學生參觀中山大學主辦「有你真好！臺灣科學家群像展」，增進對臺灣科學發展的認識。圖...
學生參觀中山大學主辦「有你真好！臺灣科學家群像展」，增進對臺灣科學發展的認識。圖／中山大學提供
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中山大學

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