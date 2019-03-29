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高雄市推「幸福高雄移居津貼」 每月1萬最長領12個月

2019-03-29 12:15聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市政府勞工局發布好消息，4月中旬將推出「幸福高雄移居津貼」，凡是高雄市策略性...
高雄市政府勞工局發布好消息，4月中旬將推出「幸福高雄移居津貼」，凡是高雄市策略性產業中高階青年人才回流並設籍，經審核通過後，每月可獲得1萬元補助，最長可領12個月。 本報系資料照／記者劉學聖攝影
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今天是329青年節，高雄市政府勞工局發布好消息，4月中旬將推出「幸福高雄移居津貼」，凡是高雄市策略性產業中高階青年人才回流並設籍，經審核通過後，每月可獲得1萬元補助，最長可領12個月。另外還有「青年就業大贏家」輔導計畫，透過專人進行一對一職涯諮詢，縮短謀職期間，順利找到適合的工作，歡迎青年朋友踴躍申請。

高雄市勞工局長王秋冬表示，高雄市持續引進綠色能源、文化創意、數位內容、海洋、會議展覽等策略性產業，期望藉由移居津貼政策，結合策略性產業佈局，為高雄市延攬更多中高階青年人才，吸引大型廠商持續投資高雄。

勞工局108年「幸福高雄移居津貼」共編列1500萬元，預計可補助125人，只要年齡滿20至44歲，設籍在高雄市，並受僱於本市重點策略型產業，且符合相關資格者即可申請。

另外為協助青年朋友就業，勞工局訓練就業中心也推出「青年就業大贏家」輔導計畫，由專人以客製化方式協助求職就業，只要年齡滿20至29歲的青年朋友皆可報名，預計可協助360位青年朋友更順利找到適合的工作。

有意申請「幸福高雄移居津貼」或報名參加「青年就業大贏家」輔導者，可洽詢07-8124613分機423(幸福高雄移居津貼)、07-7330823分機313(青年就業大贏家)，或就近聯絡勞工局各就業服務站。

高雄市勞工局工作

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