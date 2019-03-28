韓國瑜4月擬夜宿本國勞工宿舍 了解1例1休勞動條件

2019-03-28 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任之後每個月一天夜宿基層，了解基層、弱勢心聲，4月份夜宿地點選那裡？他說想住本國勞工集體住的宿舍，市府勞工局還在安排。

韓國瑜說，現有的一些勞工宿舍多為外籍移工宿舍，但他想夜宿本國勞工住的宿舍，想和勞工朋友聊聊一例一休之後收入條件、勞工心聲、勞工檢查等相關意見，想了解政府是不是照顧他們？高雄市政府是不是做得不夠？