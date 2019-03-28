影／退役UH-1H通用直升機 國軍贈中山工商典藏

2019-03-28 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市私立中山工商每年有超過500名畢業生加入國軍行列，國防部感謝校方提供優秀「人才庫」，今由戰略顧問蒲澤春上將代表贈送退役UH-1H通用直升機給學校典藏，國軍現場表演刺槍術和募兵娃娃舞，校方回以在校近8000名學生唱歌答數，相互輝映。

蒲澤春感謝中山工商對國軍的支持，每年有500到700名的畢業生加入國軍行列，對募兵大有助益，此次贈送UH-1H通用直升機在台服役近50年，去年全數解除戰備任務，曾援贈瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯、布吉納法索等友邦。蒲澤春說，此次贈機國防部首次重新塗裝，一邊為學校校名及校徽，一邊為國軍原色塗裝，意義不凡。

中山工商校長林昭億說，2001年2月國軍曾送一架F-5E戰鬥機給校方，這次再贈直升機，兩機相互輝映，不僅具教學用途，更具紀念意義。

中山工商教官程亮，30年前曾駕駛同款直升機，有2500小時飛行經歷，除在國內執行任務，還曾飛至澎湖無人島，但令他印象最深刻的莫過於九二一大地震，他人在新社營區也變成受災戶，為拯救受困災民，他與同僚駐守災區半個多月，補給物資及載送受傷人員。

林昭億說，學校與國防部合作成立「國防培育專班」，鼓勵並歡迎有志報考軍事學校正期班、國軍士官二專班及志願士兵，曾兩度榮獲全民國防教育傑出團體貢獻獎；程亮建議懷抱飛行夢的學子，先保護好視力及加強訓練體能，才有望翱翔天際，保家衛國。

美容科特色招生班學生獲知贈機消息後，發揮創意與愛國情操，15名學生持不織布，拼成一面活動大國旗，也為贈機儀式增光。