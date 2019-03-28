中鋼煉焦爐操作許可到期仍運轉 環保局：補件未違法

2019-03-28 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



南部反空汙大聯盟今天發出聲明，指中鋼公司煉焦爐焦炭製造MC5的操作許可於3月10日到期，現今卻仍在運轉，要求環保局在中鋼煉焦爐汙染未有具體改善期程前，高雄市環保局不應核發許可，也不能同意中鋼使用重汙染之船舶廢油、有毒焦油當燃料。

高雄市環保局表示，煉焦爐MC5製程屬於已裝設汙染防制設備的「乾式」淬火塔。中鋼公司依規定申請許可證展延，因多次退補件而超過期限，中鋼依法還是可以繼續依原許可證條件操作，新證已在製作中，近期便會發放。

南部反空汙大聯盟的聲明內容如下：一、煉焦爐MC5操作許可內有備用濕式煉焦爐，呼籲高雄市環保局絕不能發放濕式煉焦爐的操作許可，將使高雄空氣汙染益加嚴重。二、環保局不可同意煉焦爐MC5操作使用船舶廢油、焦油及各種汙染性廢油。三、據悉中鋼公司煉焦爐MC5製程於今年3月10日到期，高雄市政府未發許可，但得知中鋼公司至今仍未停止製程運作？籲請環保局主動公開說明，揭露相關資訊以釋眾疑。四、籲請環保局清查中鋼公司船舶廢油及焦油流向及使用紀錄，並公布煉焦爐是否使用船舶廢油、焦油或其他不該使用於煉焦爐的高汙染燃料。

環保局回應表示，中鋼煉焦爐MC5製程，屬於已裝設汙染防制設備的乾式淬火塔。煉焦爐MC5製程的船舶廢油、焦油，是屬於回收再利用的原料，不是燃料，每年使用量僅占全部原料的0.09%。煉焦爐MC5製程是使用中鋼廠內的製程尾氣（高爐氣、轉爐氣等）當作燃料。