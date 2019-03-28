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暴紅屏東四重溪溫泉公園 4月1日起封園3個月

2019-03-28 19:40聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東四重溪溫泉公園去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫紫色薰衣草燈海夜景，美照在網路社群瘋傳，成為熱門打卡景點，但隨著燈會落幕熄燈加上氣候轉暖，人氣從絢爛又歸於平淡；為提升溫泉公園敕體品質，縣府也趁溫泉季燈飾撤場著手環境和設施整頓，於4月1日起暫停開放3個月。

縣府交通旅遊處長黃國維說，「2018四重溪溫泉季」受到好評，吸引諸多遊客慕名前來，現有入口迎賓廣場、溫泉泡腳池、園區旅遊服中心、溫泉佛神社、生態步道、觀景眺望亭、週邊登山棧道及公共廁所等設施，是自102年起爭取經費陸陸續續建置，去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫紫色薰衣草燈海夜景，成為知名景點=.

他說，隨著溫泉季活動落幕和燈飾撤燈，為讓遊客有更舒適的公園環境，縣府持續挹注經費建置，提昇公園友善環境，除了園區步道既有高低差作整理、泡腳池設置無障礙設施外，也將開闢公園上方瑚蝶谷生態步道，將部份設施修繕整理；為利工程施作並確保遊客安全，4月1日起暫停開放，預計7月1日前重新啟用。

他說，為讓四重溪溫泉公園永續，今年將依促參法以營運、移轉的（OT）方式全區委外經營，希望透過民間企業化經營精神及專業，提供民眾優質遊憩空間及多元服務，透過賣店行銷在地農產品，發揮觀光遊憩的最大能量，希望能在今年內完成。

去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫紫色薰衣草燈海夜景的屏東車城鄉四重溪溫泉公園，縣府...
去年底搭配台灣燈會打造夢幻浪漫紫色薰衣草燈海夜景的屏東車城鄉四重溪溫泉公園，縣府趁溫泉季燈飾撤場著手環境和設施整頓，4月1日起暫停開放3個月。記者潘欣中／攝影
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溫泉季台灣燈會廁所

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