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不滿降編乙種工業區 大社石化廠打算告高市府

2019-03-28 19:38聯合報 記者王昭月╱即時報導

國發會去年已做出暫緩高雄大社區都市計畫通盤檢討決定，高雄市都市計畫委員會3月22日仍決議要將大社工業區降編為乙種工業區，大社工業區廠商聯誼會鑑此發表共同聲明，除希望爭取降編為甲種工業區，也打算提告高雄市政府瀆職，更不排除走上街頭抗爭。

高雄大社工業區早年因工安等問題遭居民抗爭，政府為此承諾廠須於107年遷離，現地並由特種工業區降編為乙種，此案去年在高雄大社都市計畫通盤檢時再度浮上檯面，但懸而未決，不意日前高雄市都委會決議大社工業區仍需降編為乙種工業區，引發當地石化業不滿。

大社工業區廠商聯誼會今晚發表聲明表示，大社工業區是經濟部於民國62年依法編定的石化工業區，區內廠商都依核定的計畫使用土地，產業型態也符合都市計畫甲種工業區規定，但民國87年大社都市計畫第3次通盤檢討時卻變更為特種工業區，是一個昧於事實、違反都市規劃專業的錯誤變更。

石化廠商表示，高雄市辦理大社都市計畫專案通盤檢討，應配合經濟部核定的計畫及發展情況，把大社工業區變更為甲種工業區才對，結果去年高雄市政府啟動大社都市計畫通盤檢討，高雄市都計委員及專案小組對於經濟部、廠商及工會代表的意見仍置若罔聞，日前更做出降編為乙種工業區的決議。

廠聯會聲明表示，大社工業區既是經濟部依法設置的石化工業區，高市府即不得侵奪經濟部的法定職權，逕自透過都市計畫通盤檢討把大社工業區強制刨除。

廠商認為，高雄市都市計畫委員會做成降編乙種工業區的決議，不但違法，對工安、環保均符合法規且年產值約900億元的國家級石化工業區，形同宣告死刑。

廠商表示，國家級石化工業區形成不易，不僅是國內下游各種產業的重要原料來源，也是穩定地方就業，長期回饋地方的重要經濟支柱。違法降編為乙種工業區，不僅嚴重打擊石化產業，對國內下游各種產業、地方就業、員工家庭生計，都會產生嚴重衝擊。

高市府日前做成大社工業區降編為乙種工業區決策，引發當地石化廠商不滿，打算提告市府...
高市府日前做成大社工業區降編為乙種工業區決策，引發當地石化廠商不滿，打算提告市府瀆職。圖／本報資料照
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社工都市計畫高雄市

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