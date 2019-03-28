青年節前夕 金門小島青年力推公共參與

2019-03-28 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣青年公共事務協會(小島青年)於日前進行第三屆理監事交接典禮暨青年職涯講座，會中邀請多位貴賓與會， 金門縣議員董森堡表示，很樂見青年朋友願意站出來參與公共事務，為這片土地貢獻，未來也將小島青年共同企劃議會的「民主開箱」，推動「透明議會」。

選在青年節前夕，小島青年舉辦理監事交接典禮暨青年職涯講座，邀請金門就業中心主任黃雨舜擔任講座講師，共同為青年學子注入熱血及能量活水。包括董森堡，金門縣政府參議翁正義等人都出席活動。

翁正義表示，跟各位年輕朋友在一起，走路都有風，自己感覺都年輕，能夠接受新的訊息及創意。青年是時代的先鋒，並期待更多人願意投入公共事務的參與。

他也肯定小島青年對於青年公共事務的熱忱，並做出一番作為，青年是國家的棟樑，青年的聲音應該被聽見及重視，透過政府提供資源、青年發揮創意構想，逐步打造金門青年的夢想藍圖。

黃雨舜表示，青年需具備各種不同能力與斜槓特質，他鼓勵年輕朋友，透過這種挑戰會讓人生更加精采，他也期待更多年輕朋友可以在縣府及就業中心的協助下，在這小島共同圓夢。

金門縣青年公共事務協會榮譽理事長洪嘉均表示，人生有如洶湧的波濤，如果沒有岩石的阻擋，怎能激起美麗的浪花，協會雖成立至今三年，也經過多少風風雨雨及挫敗，但也因如此，我們將更強大。期待更多在地金門青年一同加入小島青年的行列！