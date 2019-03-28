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青年節前夕 金門小島青年力推公共參與

2019-03-28 19:38聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣青年公共事務協會(小島青年)於日前進行第三屆理監事交接典禮暨青年職涯講座，會中邀請多位貴賓與會， 金門縣議員董森堡表示，很樂見青年朋友願意站出來參與公共事務，為這片土地貢獻，未來也將小島青年共同企劃議會的「民主開箱」，推動「透明議會」。

選在青年節前夕，小島青年舉辦理監事交接典禮暨青年職涯講座，邀請金門就業中心主任黃雨舜擔任講座講師，共同為青年學子注入熱血及能量活水。包括董森堡，金門縣政府參議翁正義等人都出席活動。

翁正義表示，跟各位年輕朋友在一起，走路都有風，自己感覺都年輕，能夠接受新的訊息及創意。青年是時代的先鋒，並期待更多人願意投入公共事務的參與。

他也肯定小島青年對於青年公共事務的熱忱，並做出一番作為，青年是國家的棟樑，青年的聲音應該被聽見及重視，透過政府提供資源、青年發揮創意構想，逐步打造金門青年的夢想藍圖。

黃雨舜表示，青年需具備各種不同能力與斜槓特質，他鼓勵年輕朋友，透過這種挑戰會讓人生更加精采，他也期待更多年輕朋友可以在縣府及就業中心的協助下，在這小島共同圓夢。

金門縣青年公共事務協會榮譽理事長洪嘉均表示，人生有如洶湧的波濤，如果沒有岩石的阻擋，怎能激起美麗的浪花，協會雖成立至今三年，也經過多少風風雨雨及挫敗，但也因如此，我們將更強大。期待更多在地金門青年一同加入小島青年的行列！

新任理事長王慧萍表示，未來將帶領新的團隊持續為會員及青年朋友發聲，並再次呼籲在場的青年朋友們：只要認同這片土地並願意默默付出，其實就是一種愛鄉的表現。

金門縣政府參議翁正義代表頒發獎牌給金門縣青年公共事務協會理事長王慧萍，期勉他們多...
金門縣政府參議翁正義代表頒發獎牌給金門縣青年公共事務協會理事長王慧萍，期勉他們多努力，為金門注入活力。圖／金門縣青年公共事務協會提供
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選在青年節前夕，金門縣小島青年協會舉行第三屆理監事交接典禮暨青年職涯講座，活動熱...
選在青年節前夕，金門縣小島青年協會舉行第三屆理監事交接典禮暨青年職涯講座，活動熱絡。圖／金門縣青年公共事務協會提供
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