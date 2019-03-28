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漢來住房創新高 趁勢推VR住房專案

2019-03-28 19:25聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

韓市府上任後，高雄人進得來，旅宿業成績節節攀升。高雄飯店業者統計2月住房率創下史上新高，漢來大飯店住房率達到8成5，近日趁勢出擊與樂園異業結盟，搶搭VR風潮，推出住房專案，鎖定親子市場。

漢來大飯店指出，即日起到6月30日，與全台最大VR遊樂場 「KosmoSpot x VIVELAND」獨家合作，推出「春遊體感探索住房專案」，4,288元起入住，即贈送VIVELAND體驗券和大魯閣草衙道套票優惠券。另外鈴鹿賽道樂園更提供多項套票優惠，房客只要出示憑證，即能以8折購買套票，享受賽車、旋轉木馬、越野大冒險等多項遊樂設施。

漢來飯店與大魯閣草衙道異業結盟，推出住房搭配體驗VR體感遊戲。圖／漢來飯店提供
漢來飯店與大魯閣草衙道異業結盟，推出住房搭配體驗VR體感遊戲。圖／漢來飯店提供
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漢來飯店與大魯閣草衙道異業結盟，推出住房搭配體驗VR體感遊戲。圖／漢來飯店提供
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