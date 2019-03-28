高雄市運發局推「運動i高雄」 1800場次邀民眾參與

2019-03-28 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



107年高雄市民規律運動人口比例達34.5%，在六都裡排第2名。高雄市運動發展局今年繼續結合教育部體育署運動i臺灣計畫，在高雄市38個行政區辦理1800場的運動講座、運動課程、體適能檢測及各區的籃球社區聯誼賽。

高雄市運發局長程紹同、高雄市體育會總韓事郭佑任、高雄師範大學校長吳連賞、高雄科技大學副校長柯博昌與大同醫院院長陳彥旭，今天共同宣示高雄市108年運動i臺灣系列活動正式開始，邀請全市市民作伙來運動。

今天開場由高科大教授呂明秀及5位平均70歲的長輩，帶來動感十足的海草舞帶動跳，high翻全場。來賓戴上運動手環，一起熱舞揮灑汗水。

「未來運動發展局將化成一支如意金箍棒，以運動促進高雄市整體發展，促進全民健康歡樂。」

程紹同表示，教育部體育署與高雄市政府，從105年起共同推動運動i臺灣計畫，3年來總參與人數將近60萬人次，也帶動107年高雄市民規律運動人口比例達34.5%，在六都裡排第2名。今年發展到第4年，運動發展局規劃短、中及長程性的活動供市民朋友參與，並結合Garmin、迪卡儂、Spenco、丸固鞋帶及Anytime Fitness等知名廠商辦理運動課程。