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高雄市運發局推「運動i高雄」 1800場次邀民眾參與

2019-03-28 18:57聯合報 記者徐如宜╱即時報導

107年高雄市民規律運動人口比例達34.5%，在六都裡排第2名。高雄市運動發展局今年繼續結合教育部體育署運動i臺灣計畫，在高雄市38個行政區辦理1800場的運動講座、運動課程、體適能檢測及各區的籃球社區聯誼賽。

高雄市運發局長程紹同、高雄市體育會總韓事郭佑任、高雄師範大學校長吳連賞、高雄科技大學副校長柯博昌與大同醫院院長陳彥旭，今天共同宣示高雄市108年運動i臺灣系列活動正式開始，邀請全市市民作伙來運動。

今天開場由高科大教授呂明秀及5位平均70歲的長輩，帶來動感十足的海草舞帶動跳，high翻全場。來賓戴上運動手環，一起熱舞揮灑汗水。

「未來運動發展局將化成一支如意金箍棒，以運動促進高雄市整體發展，促進全民健康歡樂。」

程紹同表示，教育部體育署與高雄市政府，從105年起共同推動運動i臺灣計畫，3年來總參與人數將近60萬人次，也帶動107年高雄市民規律運動人口比例達34.5%，在六都裡排第2名。今年發展到第4年，運動發展局規劃短、中及長程性的活動供市民朋友參與，並結合Garmin、迪卡儂、Spenco、丸固鞋帶及Anytime Fitness等知名廠商辦理運動課程。

今年高雄市運動i臺灣計畫從3月起陸續舉行，舉辦的活動種類豐富，場次有1800場。高科大針對銀髮族朋友及一般市民辦理的「行動健身房」，提供運動知能講座及運動指導課程；高師大針對女性朋友及一般市民，舉辦運動講座及體適能檢測；實踐大學在中正運動園區及鳳山體育園區辦理的常態性養生氣功班、游泳訓練班、跑團俱樂部及馬拉松訓練營；大同醫院針對市民朋友辦理的社區體適能檢測；高雄市體育會為喜愛高強度運動的朋友辦理的三對三籃球社區聯誼賽。主辦單位歡迎民眾參與，詳情請上高雄市運動發展局網站及教育部體育署「i運動資訊平台」查詢。

高雄市運動發展局今年繼續結合教育部體育署運動i臺灣計畫，在高雄市38個行政區辦理...
高雄市運動發展局今年繼續結合教育部體育署運動i臺灣計畫，在高雄市38個行政區辦理1800場次活動。記者徐如宜／攝影
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高雄市運發局長程紹同(中)、高雄市體育會總韓事郭佑任(右二)、高雄師範大學校長吳...
高雄市運發局長程紹同(中)、高雄市體育會總韓事郭佑任(右二)、高雄師範大學校長吳連賞(右一)、高雄科技大學副校長柯博昌(左一)與大同醫院院長陳彥旭(左二)，共同宣示高雄市108年運動i臺灣系列活動開始。記者徐如宜／攝影
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高科大教授呂明秀及5位平均70歲的長輩，帶來動感十足的海草舞帶動跳。記者徐如宜／...
高科大教授呂明秀及5位平均70歲的長輩，帶來動感十足的海草舞帶動跳。記者徐如宜／攝影
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高科大教授呂明秀及5位平均70歲的長輩，帶來動感十足的海草舞帶動跳。記者徐如宜／...
高科大教授呂明秀及5位平均70歲的長輩，帶來動感十足的海草舞帶動跳。記者徐如宜／攝影
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高雄市體育教育部

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