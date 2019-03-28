兒童節長治鄉辦「電影童樂會」 明年發生育補助

2019-03-28 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



為歡慶兒童節，長治鄉公所規劃「電影童樂會」系列活動，下週也將讓小朋友進到鄉長辦公室體驗擔任一日鄉長。而長治鄉為屏東縣33鄉鎮市內，未發生育補助6鄉之一，有鑒於鄉內出生率逐年遞減，鄉長古佳川表示，自明年元月起，鄉公所將發放生育補助每胎5000元。

為歡慶兒童節到來，長治鄉公所規劃於3月28日至4月6日期間，結合鄉內各國中小學一連舉辦五場電影欣賞活動，同時為了日後的「長治鄉電影節」提前暖身。其中播放影片，特別挑選迪士尼「可可夜總會」，長治鄉圖館館長方慧茹表示，這部動畫電影具有生命教育意義，期盼學童能在欣賞完電影後得到啟發，使其思考電影中所傳達的意義。

昨日電影同樂會首映於繁華國小舉行，校長鄭國卿說，許多學生都沒進過電影院，全校約300多位學生中，每10人就有3人，因父母離異、單親或家境清寒等特殊狀況，然而偏鄉教育資源已處弱勢，家庭教育功能又不健全，因此學校相當看重童蒙教育，以維持孩子對自己人生未來的自信心。

長治鄉在地企業萬吉建設，也響應鄉公所，進行社會回饋，除贊助活動經費，更加碼40隻公司吉祥物-阿吉布偶公仔，於各場活動結束前進行現場摸彩。