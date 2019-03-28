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屏東威鯨救難隊助弱勢兒 圓難以實現的海上破浪夢

2019-03-28 17:19聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣威鯨救難隊去年為國立南投特殊教育學校的1班學生安排下海體驗香蕉船、大腳ㄚ，孩子返校後一看到水上活動照片就笑開懷，校方今年的畢業旅行特別列入水上活動行程，在威鯨隊員全程陪伴戒護下，40多名畢業生今天在墾丁船帆石圓了夢；有位隨行母親看著在海上破浪前進的唐氏症女兒激動說：「從沒見過女兒笑得這麼燦爛、真得好美」。

「屏東墾丁海域的水上遊憩活動，讓年輕人嚮往，但對身心障礙、智能障礙的孩子，卻是難以實現的夢想，今天畢業生全都圓海上馳騁夢！」南投特殊教育學校蕭姓老師說，學生都是中重度智能障礙孩子，有的孩子行動不便，有的對陌生環境會懼怕甚至排斥，孩子體驗水上活動需要大量戒護人力，若沒有熱心付出的威鯨救難隊員，不可能實現。

南投特殊教育學校今年為小學、國中、高中40多名畢業生安排墾丁水上活動體驗，是該校有班學生去年經威鯨協助體驗安全無虞的水上活動，孩子返校後看到坐在香蕉船、大腳ㄚ的照片就笑開懷，有人直說「還要再去玩」，其他班級學生也露出羨慕眼神，校方和威鯨接洽「盼為孩子圓水上活動夢」，威鯨二話不說，「人來就好，其它我們負責」。

40多名智能障礙孩子的「狀況」不一，有的人坐上大腳ㄚ會害怕發抖，得由老師和隊員在旁安撫緊張情緒，有的人興奮大喊好刺激、還要玩；1位唐氏症女學生換上母親為她採購的新泳裝，下海玩了3趟還覺得不過癮，在岸上為女兒拍照的母親說，基於安全，過去不敢讓女兒下海戲水，更別說緊張又刺激的水上活動，女兒穿上生平首件泳裝，在海上破浪前進露出前所未見的燦爛笑容，「真得好美、好美」。

國立南投特殊教育學校今年的畢業旅行列入水上活動行程，在屏東威鯨隊員全程陪伴戒護下...
國立南投特殊教育學校今年的畢業旅行列入水上活動行程，在屏東威鯨隊員全程陪伴戒護下，40多名畢業生今天在墾丁船帆石圓了夢，校方特別致贈感謝狀。記者潘欣中／翻攝
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國立南投特殊教育學校今年的畢業旅行特別列入水上活動行程，在屏東威鯨隊員全程陪伴戒...
國立南投特殊教育學校今年的畢業旅行特別列入水上活動行程，在屏東威鯨隊員全程陪伴戒護下，40多名畢業生今天在墾丁船帆石圓了夢。記者潘欣中／攝影
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國立南投特殊教育學校今年的畢業旅行特別列入水上活動行程，在屏東威鯨隊員全程陪伴戒...
國立南投特殊教育學校今年的畢業旅行特別列入水上活動行程，在屏東威鯨隊員全程陪伴戒護下，40多名畢業生今天在墾丁船帆石圓了夢。記者潘欣中／翻攝
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墾丁香蕉唐氏症

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