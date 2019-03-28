屏東威鯨救難隊助弱勢兒 圓難以實現的海上破浪夢

2019-03-28 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣威鯨救難隊去年為國立南投特殊教育學校的1班學生安排下海體驗香蕉船、大腳ㄚ，孩子返校後一看到水上活動照片就笑開懷，校方今年的畢業旅行特別列入水上活動行程，在威鯨隊員全程陪伴戒護下，40多名畢業生今天在墾丁船帆石圓了夢；有位隨行母親看著在海上破浪前進的唐氏症女兒激動說：「從沒見過女兒笑得這麼燦爛、真得好美」。

「屏東墾丁海域的水上遊憩活動，讓年輕人嚮往，但對身心障礙、智能障礙的孩子，卻是難以實現的夢想，今天畢業生全都圓海上馳騁夢！」南投特殊教育學校蕭姓老師說，學生都是中重度智能障礙孩子，有的孩子行動不便，有的對陌生環境會懼怕甚至排斥，孩子體驗水上活動需要大量戒護人力，若沒有熱心付出的威鯨救難隊員，不可能實現。

南投特殊教育學校今年為小學、國中、高中40多名畢業生安排墾丁水上活動體驗，是該校有班學生去年經威鯨協助體驗安全無虞的水上活動，孩子返校後看到坐在香蕉船、大腳ㄚ的照片就笑開懷，有人直說「還要再去玩」，其他班級學生也露出羨慕眼神，校方和威鯨接洽「盼為孩子圓水上活動夢」，威鯨二話不說，「人來就好，其它我們負責」。