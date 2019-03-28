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爆水管、路不平 潮州自來水工程惹民怨

2019-03-28 17:18聯合報 記者江國豪╱即時報導

水公司原定去年10月完成潮州鎮3800戶通水，但目前僅有2成，且施工品質屢遭居民...
水公司原定去年10月完成潮州鎮3800戶通水，但目前僅有2成，且施工品質屢遭居民抱怨。記者江國豪／攝影
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潮州自來水普及率僅3%全縣最低，去年3800多戶申請，原訂10月完工通水，不過因施工效率、補助資格審核耗時等因素，至今只有約兩成用戶通水，114戶能使用，民眾質疑原先承諾3年拼自來水普及率60%恐怕跳票。另外，管線鋪設工程狀況不斷，居民抱怨常發生管線爆水、路面冒水、刨除路面未舖柏油等狀況，甚至施工廠商將挖土機停在民眾家門口長達1個月，抱怨不斷。

水公司原訂去年10月完成潮州鎮3800戶通水，但目前僅有2成。潮州鎮公所主秘王建元表示，潮州自來水歸東港營運所管理，過去業務量僅1千多戶，如今加上潮州3800戶，進而導致員工行政及施工能量不足，效率遲緩公所可以體諒，但近期工程屢遭民眾抱怨，希望水公司能責成包商顧及施工品質。

王建元指出，從今年2月起，已接獲20多起民眾投訴路面冒水、噴水案例，其中有不少民眾抱怨施工後沒舖設柏油，覆蓋鐵板長達1個月，每有車子經過便產生極大噪音；臨舖柏油品質不佳，造起多起交通事故，然而向水公司反應後廠商均未積極處理。

潮州鎮公所今日邀集縣府及水公司人員開會，台水人員解釋，路面會冒水、噴水是施工完工後清洗管線後排水造成的；至於施工品質及效率等問題，會再要求包商注意。目前預計4月15日施工路面會重新刨舖，還給民眾平整的路面。

另外，原先水公司預期3年內，潮州自來水普及率可達60%，民眾質疑進度明明大落後，自來水公司第七區管理處副處長邱憲龍解釋，因用戶申請自來水，補助資格得待縣府水利處審查完成後，才能施工。預估最晚6月前第一期3800戶能通水，而第二期5450戶也已陸續施作，預計年底完工，屆時潮州自來水普及率可達50%。

水公司原定去年10月完成潮州鎮3800戶通水，但目前僅有2成，且施工品質屢遭居民...
水公司原定去年10月完成潮州鎮3800戶通水，但目前僅有2成，且施工品質屢遭居民抱怨。記者江國豪／攝影
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