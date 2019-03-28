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南台首座新建社宅 高市《凱旋青樹》245戶5月動工！

2019-03-28 11:13聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府推出南台灣第一座新建社會住宅《凱旋青樹》，基地位在高雄鐵路地下化新生綠廊，鄰近民族、科工館兩車站，是南台灣首座新建社會住宅，計畫提供高雄青年及弱勢族群居住。

高雄市都發局表示，已完成工程發包，預計今年5月動工，111年完工，將可提供245戶出租住宅，照顧弱勢市民及青年住居需求，也帶動鐵道周邊社區發展契機。

高雄市都發局長林裕益表示，雖然高雄的房價不像北部那麼高不可攀，但對於初入社會的受薪階級、青年家庭及弱勢族群，買房仍是沈重的負擔。高雄市政府為減輕市民居住負擔，利用機11機關用地內西側土地0.53公頃（約1600坪），優先興建第一期社會住宅245戶，以提供市民租屋需求。

林裕益說，市府將推出房屋租金補貼、購屋貸款利息補貼、包租代管、興建社會住宅等多元住宅輔助方案，因應市民需求，減輕居住負擔。

都發局住宅發展處長翁浩建說，市府利用既有閒置公有房舍修繕整建，已供應社會住宅315戶，為擴大照顧青年人與弱勢市民，盤點出鐵路地下化民族車站旁的市有機11精華地段，興建南台灣第一座多功能社會住宅《凱旋青樹》，希望能讓高雄年輕人輕鬆入住、交通又便捷的居住環境。

翁浩建表示，《凱旋青樹》擁有連結鐵路地下化綠廊的優越區位，設計上採用大面積的綠化空間，提供社福、社區教室使用的大量共享空間，將來無論是社區民眾聚會，或運作共享廚房，都具備充分寬敞空間，催化社區民眾的共融共享。

高雄市都發局表示，即依住宅法規定，提供3成住屋給弱勢、急難救助市民。另外7成住屋，規畫由大學生與年輕受薪階級，舉辦社區活動、長輩照顧等多元社會服務，實現韓市府「老青共居」政策。

《凱旋青樹》社會住宅模擬圖。圖／高雄市都發局提供
《凱旋青樹》社會住宅模擬圖。圖／高雄市都發局提供
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《凱旋青樹》現況空拍圖。圖／高雄市都發局提供
《凱旋青樹》現況空拍圖。圖／高雄市都發局提供
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社會住宅高雄市鐵路地下化

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