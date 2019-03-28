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活化荒廢軍區 高雄燕巢「橫山營區」變身學生創意基地

2019-03-28 11:04聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄是陸海空三軍基地的大本營，因國防政策兵力精簡，許多營區移防或裁撤，造成閒置或荒廢，高雄燕巢區橫山里的「橫山營區」就是一例。高雄市都發局今天宣布要把橫山營區結合橫山里社區，變身為學生創意基地。

高雄市都發局指出，「橫山營區」自部隊撤出後，土地營舍乏人管理，經歷中央多次移轉，十多年閒置荒廢，成為衛生髒亂及安全死角。高雄市都發局社區營造科著手規畫，結合周邊大學院校共同改造橫山營區，成為一別具特色的社區營造基地。

高雄市都發局長林裕益表示，燕巢橫山營區荒廢多年，市府今年起將以打造「社區共創基地」為目標，5月啟用全台首創的社造教學實驗所，結合鄰近大學院校參與進駐，培訓社區營造種子。

林裕益說，未來社區營造不僅要提升居民生活環境品質，也希望藉由軍地整理活化，使地能盡其利、物能盡其用，今年優先選定廢棄十多年的燕巢「橫山營區」進行改造。

都發局社區營造科長施旭原說，燕巢「橫山營區」占地1.7公頃，現有12棟營舍，臨鄰面前埔、捆牛湖、橫山、金山、尖山等社區，社區居民凝聚力強，又有樹德科技大學、義守大學、高雄師範大學及高雄科技大學4所大學人才匯聚的優勢，評估很有社區共創的潛力。

樹德科技大學建築所教授盧圓華說，未來「社造教學實驗所」落成後，校方將申請進駐102營舍和101營舍，推動地方農業文創、微型創藝產業。也將協助111營舍空間場域活化，並推動原司令台（A13）轉型為「橫山小學堂」，作為地方知識創價小園地。

高雄市都發局強調，「橫山營區共創基地環境改善計畫」已向中央提案申請經費補助1320萬元，加上市府自籌經費，第一階段核定計畫經共1650萬元，第一期司令台廣場周邊3棟營舍改造工程，去年年底動工，預定今年5月完工、6月啟用。

都發局表示，未來也規畫部分空間提供社區及學校辦理成果展示、實作工作坊，使共創基地變成揮灑創意的空間交流平台。

至於戶外綠地、籃球場及體健設施也要以社區認養方式，提供社區居民休憩活動使用。

高雄燕巢「橫山營區」自部隊撤出後，土地營舍管理，經歷中央多次移轉，仍為閒置狀況，...
高雄燕巢「橫山營區」自部隊撤出後，土地營舍管理，經歷中央多次移轉，仍為閒置狀況，十多年閒置荒廢，成為衛生髒亂及安全死角。圖／高雄市都發局提供
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高雄燕巢「橫山營區」自部隊撤出後，十多年閒置荒廢，高雄市都發局社區營造科著手規劃...
高雄燕巢「橫山營區」自部隊撤出後，十多年閒置荒廢，高雄市都發局社區營造科著手規劃，希望藉由營區房舍修繕及環境整理，結合周邊大學院校共同改造橫山營區，成為社區營造基地。圖／高雄市都發局提供
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社區營造高雄市

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