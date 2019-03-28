智慧農業論壇 專家建議學深圳「招智引才」

2019-03-28 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



農業是台灣南部的產業基礎，高雄市長韓國瑜最近積 極把農產品積極賣到海外，從東南亞到大陸，一路成績頗佳，更是拓展海外合作的重要橋梁。玉山科技協會南台灣分會與藍濤亞洲公司昨在高雄辦「亞太雄心智慧農業論壇」，與會人員一致認為人才非常重要，建議要找創新點子，招「智」引「才」， 要有高科技才有競爭力。

玉山科技協會南台分會與藍濤亞洲公司邀台灣與深圳、新加坡、以色列等產、官、學界與企業代表共同探討「如何利用農業科技連結區域經濟與全球資料」，促進南南合作機會，引入創新科技、建構完整農業生態。

活動會場除專題演講外，還邀6家新農業優質廠商展示最新技術，像是農業與物聯網結合，可以精準地控制作物生長情形和環境。

藍濤亞洲總裁黃齊元說，智慧農業生態是台灣獨有的競爭優勢，但必須整合資源才能解決問題，例如，像無人機牧羊、豬臉辨識技術，都是智慧農業達成後的未來情境。

偉高達創投合夥人季淳鈞說，東南亞經濟快速發展，許多企業想開拓市場卻不得其門而入，而新加坡是一個很好的選擇，非常適合台灣企業。

深圳育山協會祕書長林琦翔表示，大陸市場機遇和人才環境絕對是在台灣難以想像的，十分重視招攬人才、培育創新人員，包括管理、品質、服務、品牌、領業文化等，台灣比大陸的企業仍有優勢。