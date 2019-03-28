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高市大同醫院院慶 送病患、員工禮物是「停車場」

2019-03-28 10:30聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市立大同醫院昨舉行9周年院慶，宣布將送給員工及就診病患「停車場」大禮，連生日蛋糕也做成停車場造型，讓高醫體系主管們依序擺上小汽車和機車。院方說，將以租賃方式，將大同國小700坪閒置網球場空間改建為停車場，暫時紓緩停車壅塞問題。

大同醫院位於市中心，又離捷運站有段距離，不只就診民眾詬病停車位不足，員工也抱怨早上7點不到就找不到地方停機車。院方除爭取設置City Bike、提供免費捷運接駁，也與鄰近大同國小展開歷時2年的市府跨局處協商會，終獲市府首肯，商借校園閒置空間興建停車場，減少員工及病患停車困擾。

院方昨舉行院慶大會及新建停車場動土儀式，高市社會局長葉壽山、衛生局副局長蘇娟娟、高醫大董事長陳建志、校長鐘育志及高醫附院院長侯明鋒、小港醫院院長郭昭宏、旗津醫院院長蔡忠榮、市立中醫院院長嚴秀娟及大同國小校長林鶴貞均出席，預定6月完工。

林鶴貞表示，該校網球場已有30年歷史，過去長期借給社區團體打球，並非學校師生使用，但莫蘭蒂風災後圍籬傾毀，考量學生安全及廣大民眾停車需求，決定由醫院在興建停車場時，一併協助規畫校園人車分道及無障礙坡道設施，有效運用校園閒置空間，也讓師生上下學更安全。

大同醫院院長陳彥旭說，該院過去運用大同國小閒置教室設立日照中心「福樂學堂」，首創「老幼共學」模式，考量該院900多名員工，有8成都以機車為交通工具，就診民眾也急需停車空間，再向學校租下閒置空間建停車場，有425個機車停車位及20個汽車停車位，為員工、學校及社區民眾創造三贏。

高市大同醫院員工及就醫病患飽受停車壅塞之苦，院方昨9周年院慶送出「停車場」大禮，...
高市大同醫院員工及就醫病患飽受停車壅塞之苦，院方昨9周年院慶送出「停車場」大禮，將租用大同國小閒置網球場改建停車場。記者蔡容喬／攝影
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高市大同醫院員工及就醫病患飽受停車壅塞之苦，院方昨9周年院慶送出「停車場」大禮，...
高市大同醫院員工及就醫病患飽受停車壅塞之苦，院方昨9周年院慶送出「停車場」大禮，將租用大同國小閒置網球場改建停車場。記者蔡容喬／攝影
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高市大同醫院員工及就醫病患飽受停車壅塞之苦，院方昨9周年院慶送出「停車場」大禮，...
高市大同醫院員工及就醫病患飽受停車壅塞之苦，院方昨9周年院慶送出「停車場」大禮，將租用大同國小閒置網球場改建停車場。記者蔡容喬／攝影
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停車場高醫捷運

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