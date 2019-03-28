不讓外地洋蔥「渾水摸魚」 車城洋蔥貼產地標章反制

2019-03-28 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，去年天氣好大豐收，卻量大價跌，今年受暖冬影響，洋蔥普遍長不大；恆春半島栽植面積最大的車城鄉，估計今年減產3成，鄉公所破天荒在下月4日舉辦洋蔥文化節為蔥農行銷，另車城洋蔥品牌受市場肯定，常發現外地洋蔥假冒車城洋蔥，農會今年均貼上向商標局申請的產地標章，一併拉抬買氣。

恆春半島種植洋蔥面積約600公頃，農會估計因暖冬影響歉收的面積約1/3；蔥農謝明旺說，恆春因多屬沙質土壤，水份流失快，乾熱的南風一吹，如果不注意補充水份，洋蔥自然受損較重，今年洋蔥普遍長不大，大球的比例大幅降低，估計產量比去年少近半，車城鄉和枋山鄉也達到3成，雖然今年的田邊收購價比去年好，但小球和小小球的比例高，「沒虧就謝天謝地了！」

恆春半島洋蔥今年的田邊收購價優於去年，莖球直徑8至10公分的大球每15公斤裝230元、莖球直徑7至8公分的中球每15公斤裝180元、莖球直徑6至7公分的小球每15公斤裝100元；恆春鎮農會總幹事林順和表示，往年每位蔥農可種出約7成的大球比例，但今年受暖冬氣候影響，大球只佔3成，雖然價格較去年有提升，仍會影響到蔥農收入。