前官員、企業總裁都是會員 168位鳥友攝影作品台南登場

2019-03-28 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



國內會員人數最多的拍鳥俱樂部和台南市文化局合辦，邀請台灣國內168位鳥類生態攝影觀察家，4月4日起在台南國立生活美學館聯合展出，堪稱史上全國最多的鳥類生態攝影家聯合展出。

發起人黃蜀婷表示，社團起緣於2016年4月14日，由台灣各地一群愛鳥、喜歡拍鳥及愛護野生鳥類及其棲地環境的攝影愛好者，所組成的鳥類觀察社團。主要是凝聚成員們對台灣生態保育的共識與力量，從事各種鳥類的拍攝及生態觀察，推展各類賞鳥、拍鳥活動及鳥點鳥訊分享和及攝影器材認識及技術交流。

黃蜀婷說，俱樂部各地成員均熱心提供攝影作品推廣生態教育，讓民眾認識鳥類及親近大地愛惜生態，也多次與台南市生態保育學會合作黑琵季活動及與七股特生中心推動辦理黑面琵鷺研討會，她也會時常協助環保署解說塑膠對海洋及鳥類的傷害並提供攝影作品供環保署宣導“減塑”克盡民間生態保育責任!!!

這次精湛作品精銳盡出，參展社員有勇奪國際級攝影大賽杜拜《哈姆丹國際攝影獎》ㄧ般類組首獎的陳承光，今年當選國際健康促進聯盟執委也是前國民健康署署長邱淑媞，美國惠氏總裁王文德，黑面琵鷺先生同時也是台南市榮譽市民王徵吉，宸鴻科技總裁孫大明，海大教授張順雄，國內漢翔公司多位主管，馬祖東引外島鳥類保育資深前輩林利中，還有兩位目前就讀高中的年輕鳥類生態攝影家楊子誼，嚴羚祐及來自全台各縣市知名鳥類生態攝影家將展出168幅鳥類生態攝影作品。

黃蜀婷表示，作品內容涵蓋台灣特有種鳥類及中國和世界各國鳥種，社員間聯展交流攝影技術並透過攝影家鏡頭，一起走入大自然認識五彩繽紛的鳥類世界，以祈推動生態旅遊，推廣生態教育，經由認識鳥類的特性及棲息地的重要促進台灣生態保育！

展期從4月4日至4月28日，歡迎各級學校老師家長學生預約參觀，免費導覽。