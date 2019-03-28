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恆春機場推國際包機玩假的？他到機場快閃抗議

2019-03-28 09:26聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春機場自2014年9月停飛後屢傳關場消息，行政院核定縣府試辦國際包機2年在昨天到期，縣府本月初已向民航局提出再延長試辦2年計畫，並請中央盡速啟動中、長期機場跑道改善工程計畫；恆春機場活化協會發起人許耿睿認為民航局遲未公告試辦國際商務包機業務，質疑玩假的，在車上掛上「降級恆春機場」標語開到恆春機場，以快閃方式表達不滿。

許耿睿表示，民航局的航行公告對於有意願執行國際包機業務的旅行社和航空公司都很重要，這是航空公司對於是否開航決策的依據，縣府本月初已向民航局提出再延長試辦2年計畫，民航局遲未公告試辦國際商務包機業務，也影響旅行業者對包機的信心，不僅國際包機業務推動難有進展，縣府這2年來付出的人力、物力以及財力可能付諸流水。

他說，恆春機場活化協會第一階段要推動恢復台北－恆春航線正常運營，並推動促成機場周邊居民享有民航機場噪音補助和陸軍航空噪音補助，第二階段促成機場跑道由現有1700公尺、寬30公尺，延長至長2300公尺、寬45公尺，目前的目視機場升級儀器降落系統並加裝夜航可供中型窄體客機起降，促成開闢6小時航程內的國際航線。

縣府交通旅遊處說，自去年4月迄今，縣府共拜訪東北亞、東南亞及港澳地區共6國40餘家航空公司及旅行社，最近還有航空公司派總機師來台勘查，經評估認為機型、跑道及商機都沒問題，目前仍持續進行中，民航局的公告因行政程序略有延遲，但都有展延的默契。

恆春機場活化協會發起人許耿睿認為民航局遲未公告試辦國際商務包機業務，質疑玩假的，...
恆春機場活化協會發起人許耿睿認為民航局遲未公告試辦國際商務包機業務，質疑玩假的，在車上掛上「降級恆春機場」標語開到恆春機場，以快閃方式表達不滿。記者潘欣中／翻攝
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