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韓柯「與神同行」衝大選！ 誰的神比較神？10個月揭曉

高雄鹿茸產值高 鹿茸還可做面膜

2019-03-28 09:10聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市目前有49家養鹿戶，飼養台灣水鹿1100頭，分布在六龜、美濃、路竹及大樹等區，年產鹿茸約1545公斤，產值達3700多萬元，為一項高經濟價值的產業。高雄市農業局說，台灣水鹿的採茸期約在每年的3到5月間，高雄鹿農也開始接受預訂。

養鹿累嗎?慶興養鹿場場主也是高雄市養鹿協會理事長的林瑞慶不假思索的回答，當然累啊！

但下一句卻是「 我還是會做到80歲」，問起原因，他說，是對鹿的情感。從母鹿的生產，一路相隨，看得出他的用心，林瑞慶還到畜產試驗所受訓，學習母鹿難產時如何幫母鹿順產，且在母鹿生產前，每晚都會顧在鹿寮。

對鹿一樣充滿感情的蘇宗傑，有多種身分，是社區志工、里長，也是高雄市農會理事，平時熱心公益，卸下公務，便是蘇宗傑養鹿場場主，問他這麼忙怎麼不收起來了，蘇宗傑說：有感情會捨不得，再忙都要養鹿。連鹿吃的牧草、青割玉米也都自己種植。

林瑞慶說，鹿茸產品可以和大家生活上的連結應用，像鹿茸燕麥片、鹿茸粉及鹿茸面膜化妝品等，高雄型農湘湘也在家就能簡單料理的鹿茸養生餐，在家只需使用鹿茸粉、鹿茸藥酒或鹿茸片就能燉補好喝的鹿茸雞湯、鹿茸義大利麵、鹿茸燒雞、燉飯等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣每年的3到5月間是水鹿長茸期。圖／高雄市農業局提供
台灣每年的3到5月間是水鹿長茸期。圖／高雄市農業局提供
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鹿茸高雄市

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