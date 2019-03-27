認同韓國瑜理念 建商蓋豪宅引進米其林餐廳

2019-03-27 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



韓國瑜上任高雄市長以來，高雄市房市成長優於全台其他縣市，高雄市建商也推出有特色的建案，國城建設在高雄亞洲新灣區推出豪宅「定潮」，位在復興、中華路上角地，尚未開賣就先引進進米其林餐廳，今天與長谷川在佑、武田健志等2名日本知名米其林星級名廚簽約，預計2020年底，開設日式、法式餐廳。

「我想要高雄做一些事」，國城建設董事長蔡麗環說，因為這樣的想法，打動長谷川在佑、武田健志2位米其林名廚，願意前進高雄，首度在海外設立第一個營運據點，其中，精通法式料理的武田健志，位於日本東京的Libert Table de Takeda，還要先結束營業，全力駐點高雄。

國城建設集團總裁洪平森說，高雄市近年來為提升城市競爭力，積極借鏡國際港灣城市，傾全力開發亞洲新灣區。高雄展覽館、市立圖書館總館等，是讓在地高雄人最有感的重點區域，讓高雄豪宅達到國際高規格。

據悉，國城建設集團認同韓國瑜市長「貨出，人進來，高雄發大財」理念，加上二個兒子有心讓高雄飲食文化接軌國際，要在豪宅大樓2間店面花費上千萬元裝潢，等同東京米其林餐廳，另外，在豪宅12間市價約近7億元的店面都不出售，而是引進國際潮流的產業和企業進駐，為鼓勵業者進駐，前三年免租金，希望能提升高雄的消費文化。