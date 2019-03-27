韓國瑜回高雄後第一場硬仗 4月初議會定期會藍綠白過招

2019-03-27 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市第三屆議會第一次定期大會28日開預備會議，29日開幕，高市長韓國瑜4月1日、2日將向議會作施政報告暨接受質詢，議會國民黨團和民進黨團都預計29日召開黨團會議研商1日的質詢內容。國民黨團朝向肯定韓國瑜3個多月來拚經濟的成果，民進黨團和時代力量要把焦點放在國家主權，九二共識、一中問題上，無黨團結聯盟傾向質詢高雄市的建設大方向。

國民黨團總召曾俊傑說，韓國瑜拚經濟拚了3個多月，為農漁民爭取到許多訂單，貨出去了，這是值得肯定的施政成果；在「人進來」方面，是可以看到許多觀光 景點的遊客多了，但市府有什麼充實觀光資源、內涵的計畫，好讓遊客來了一次之後還想再來？希望月韓國瑜告訴大家。

隨韓國瑜訪馬來西亞、新加坡、港、澳、深圳和廈門的國民黨議員黃紹庭說，韓國瑜上任3個多月爭取到73億元農漁產品訂單，很拚，也很不容易，要給掌聲，但會促市府加強追究慶富貸款案、氣爆善款流向。

民進黨團總召韓賜村表示，目前黨團成員多認為「九二共識」、「一中」等一定韓國瑜明白向市民交代，他個人會追問農漁訂單「價格」的問題，市府不能只強調「量」，價格更重要。

無黨團結聯盟書記長李順進、與聯盟一起運作的親民黨議員吳益政都會在大林蒲遷村案、石化產業前景、空汙等議題著力，要韓國瑜說明處理方案和前景。