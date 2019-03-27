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眷村築夢以住代護 分居住型、營業型開放申請看屋

2019-03-27 21:40聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市政府文化局「以住代護」計畫全新推出，這次在左營建業新村與鳳山黃埔新村推出兩種類型不同的進駐方式，分別是居住型的｢以住代護．眷村築夢計畫｣15戶，與營業型的｢以住代護．眷村創生計畫｣16戶，共31戶開放申請，3月30日起開始看屋。

文化局103年首創以住代護計畫，由文化局向軍方代管眷舍，導入民間參與，透過公私協力保存 眷村文化。「以住代護」計畫至今已辦理六期供民眾申請進駐，計畫範圍也從鳳山黃埔新村擴大到左營建業新村。文化局先後推出不同的進住方式，分別有居住創作型態的「以住代護．人才基地計畫」、自住自修的「以住代護．全民修屋計畫」，與住商複合的「以住代護．眷村民宿計畫」，各期釋出都吸引許多民眾投件申請。

文化局代理局長王文翠表示，這次推出兩種類別，居住型的「以住代護．眷村築夢計畫」，特色是空間環境適合居家生活，對於嚮往日式宿舍或獨門獨院平房，熱愛眷村環境者，有機會一圓入住眷村夢，入住期5年，免租金。

而商業型的「以住代護．眷村創生計畫」，特色為區位顯著、人流較活絡的位置，眷舍營業類型以符合眷村發展脈絡、適合眷村環境的業種為優先，歡迎具有眷村元素的商家進駐。業者因營業需取得的建築使用許可，由業者依文資法辦理因應計畫改善工程，文化局輔導業者取得，為鼓勵業者投資眷村，營造特色商家、創造生活便利性，進駐期為5年，特別優惠前2年免租金與權利金。

文化局表示，這期計畫與以往最大不同之處，不再提供修繕補助款，是因以住代護計畫推動至今超過6年，眷村聚落成形，整體環境已大幅改善，加上部分房舍為前期點交收回，屋況尚佳，希望有心進駐眷村的民眾投入資源一起參與眷村的保存。

文化局將從3月30日起至4月29日止，開放黃埔及建業新村現場看屋。這次釋出的31戶分別為｢以住代護．眷村築夢計畫｣黃埔新村9戶、建業新村6戶；｢以住代護．眷村創生計畫｣黃埔新村9戶、建業新村7戶。看屋期間平日、假日都有規劃看屋時段，投件申請截止日期為108年5月31日，有意進駐的民眾把握機會，詳細看屋時間與計畫請上以住代護官網http://khvillages.khcc.gov.tw/查詢。

高雄市文化局「以住代護」計畫全新推出，共31戶開放申請，3月30日起開始看屋。圖...
高雄市文化局「以住代護」計畫全新推出，共31戶開放申請，3月30日起開始看屋。圖／高雄市文化局提出
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眷村文化局文資法

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