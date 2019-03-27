影／北漂工人挺過末期癌痛 挽回一條寶貴性命

2019-03-27 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄一名55歲北漂工人近半年莫名腰痠背痛，原以是工作太累，下班自行買些止痛藥吃，但仍痛到不能走，最後勉為其難就醫，發現竟是肺癌細胞轉移骨頭的癌痛，萬念俱灰，就在轉回高雄的醫院準備等待人生終點之際，院方施以標靶藥物積極介入治療，如今他的病情已獲控制且重返職場，醫師表示，目前醫藥精進，罹癌民眾千萬別輕易放棄自我。

義大癌治療醫院血液腫瘤科主任謝孟哲說，這名工人在北部就醫時一發現罹癌且已是末期，情緒崩潰，埋怨為什麼他這麼努力工作，卻仍罹患癌症。他不僅拒絕進一步檢查且有輕生的念頭，後來回到高雄家鄉，仍不願就醫，只想趕快結束一切，但因癌痛真的受不了，才被家人送醫。

院方為他進行檢查，發現這名工人是典型的肺癌轉移骨頭個案，從骨頭掃描影像可見，至少有上百顆腫瘤滿佈他的脊椎及四肢骨頭，每個腫瘤都可能為他帶來骨折般的痛楚。

謝孟哲說，病人到院時痛到呻吟大哭，敲床敲桌，恨不得能安樂死。經安寧共照師、心理師等員積極安撫開導，醫師也在短時間內施藥減緩他的疼痛，他才願意配合治療。幸運的是，癌細癌經過化驗，有種標靶藥物適合施用，結果他的病情因為標靶治療獲得控制，疼痛也大幅改善，一條寶貴的生命被挽救下來。

「各種癌症引發的疼痛表現不一，有的像悶痛，有的像骨頭斷掉的痛 」，但謝孟哲表示，現今醫藥發達，癌症已有慢性化趨勢，不再是絕症，病人如果因為癌末疼痛就放棄治療，極可能喪失生存的機會。