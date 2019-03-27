澎湖水族館重生 清明連假正式開幕營運

2019-03-27 19:16 中央社 澎湖縣27日電



斥資億元全面整修的澎湖水族館，在試營運8個月後，4月4日的清明連假正式開幕營運，除了可觀賞到水中的各類海洋生態外，當天還有無人機表演，將成為澎湖觀光旅遊的觀光景點。

澎湖水族館長洪文炳表示，澎湖水族館興建開館迄今超過20年，歷經公私私部門多次換手經營，由經營水族館專業的澎博海洋科技公司董事長林佩慧於106年接手，近2年來資億餘元來整修，去年月開始試營運，4月4日正式開幕營運。

洪文炳表示，澎湖水族館採島嶼型設計，以澎湖的海洋生物為主，目前館內有152種、數量近1600尾的各種海洋生物，近期還會陸續增加。其中最吸引遊客的14公尺長的海底隧道與大洋池，除了有開館時的鎮館大石斑外，還飼養燕魟等各種魚群，每天上、下午2場的餵魚秀最為吸睛。

洪文炳指出，整修後的水族館宛若美麗藍色海洋世界，除了原有濱海生態、礁岩池、大洋池、大洋池拱型海底隧道，2樓還增加保育小學堂、水母田、特展區、觸摸池與觀景台，讓遊客身歷其境體驗與遠眺澎湖港灣美景。

位於白沙鄉的澎湖水族館佔地約2.5公頃、2層樓建築面積4600平方公尺，是民國86年斥資近新台幣7億元興建的，當時由水試所澎湖試驗所經營，94年委由南仁湖集團經營；因年年虧損，99年再由大東山珠寶集團接手，仍因經營沒有起色而在103年解約停止營運。

農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心還爭取經費維修，直至106年澎博科技公司接手，斥資億元經費重新整修，去年8月試營運，終讓澎湖水族館重生。