澎湖三合一會報 期災損減至最低

2019-03-27 18:37 中央社 澎湖縣27日電



澎湖縣長賴峰偉今天在「全民動員、戰力暨災防三合一會報」中表示，面對複合式的災害，必須精進應變及統合戰力，才能在災害發生時，立即展開動員及救援行動，讓災損減至最低。

賴峰偉表示，澎湖四面環海，受到地理上隔絕，無法在短時間得到中央支援，因此，在外援到達前，縣府與全民面對災害，必須具備有自救能力，避免災情擴大，建立「杜絕人為災害，短期獨立救災」觀念。

賴峰偉指出，台灣隨時遭受地震、颱風與水災侵襲，務必做好「多一分準備、多一分警戒」，就能「多一分安全、多一分保障」，因此必須精進各級應變制度及指揮統合能力，才能在災害發生時，有最佳處置。

澎湖「全民防衛動員準備業務會報、全民戰力綜合協調會報暨災防會報」，今天在澎湖縣消防局舉行，由兼任召集人的縣長賴峰偉主持，包括行政院災害防救辦公室參議呂大慶等地區軍政單位首長與會，採兵棋推演方式實施，並頒發民政處長成萬貫等47位委員聘書及民國107年後備軍人資料清查湖西鄉公所等績優單位。

澎湖三合一會報著重在協力地方災害防救、支援軍事作戰及動員整備為主，並以兵推「災害應變中心開設及初期應變作為」、「災害搶救作業」、「災後災民收容及生活機能回復作業」等進行應變作為。