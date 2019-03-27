雄檢社勞人獨老送餐有成 扶輪社友獻愛不斷炊

2019-03-27 18:35 中央社 高雄27電



高雄地檢署社勞人9年來加入高雄市建軍慈善會建軍社區發展協會獨居老人送餐服務，減少協會人力成本並教化社勞人有成，為使這項服務不斷炊，扶輪社友29日將捐贈協會上百萬善款。

高雄市建軍慈善會建軍社區發展協會理事長洪惠雀剛開始從左鄰右舍的老人家開始送餐，至今服務範圍已橫跨高雄市多個行政區，每天午晚餐送出數百個便當。

洪惠雀今天出席記者會說，社勞人從到市場採買、進愛心廚房做菜到送餐一手包辦，他們服務過程不僅給獨居老人送暖，也從長輩分享到人生閱歷，達到教化功能；不少酒駕的社勞人因而戒掉酒駕惡習，不少道上大哥大也因此洗心革面。

洪惠雀表示，來她這裡的社勞人一早推著協會「阿嬤的晚餐」推車到高雄果菜公司募集愛心果菜，每次都滿載而歸，每每被菜販的愛心感動，回來進廚房做菜後送餐給獨居老人，陪老人家聊天時又接受一些勸誨，潛移默化中達到教化效果。

「只要我有一口飯吃，阿公阿嬤就有一口飯吃」，洪惠雀說，曾因經費來源不穩定，甚至不惜向銀行借款，過程雖辛苦，卻從未有放棄念頭，因為這是她對老人家的承諾。來這裡的社勞人很認同她的理念，大家攜手做公益送出愛心便當，一起散播善的力量。

有扶輪社社友多年前在路邊見高建軍慈善會志工送便當途中不慎摔傷，因而發現協會交通工具不足的困境，於是集資捐贈一批送餐摩托車給協會，2年前再請友社集資捐贈採買物資小貨車。

為延續這份不斷炊的愛，高雄南區扶輪社社長劉富誠結合10多個友社籌措上百萬元，作為建軍社區愛心廚房修繕與地方志工培育經費，29日將在雄檢檢察長周章欽等人見證下捐贈給協會。

劉富誠在活動記者會上說，重新更換廚房設備並培育更多的志工，讓這個老舊廚房製作更美味的愛心便當，希望藉扶輪社友的拋磚引玉，讓這份不斷炊的愛永不熄滅。

建軍社區自民國99年開始協助雄檢執行社會勞動役，9年多共執行數百件案子、有近500名社會勞動人在建軍社區服務過。