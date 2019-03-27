墾丁音樂季賞天籟美聲 山谷音樂季排灣古謠饗客

2019-03-27 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



每年4月清明連假舉辦的墾丁春天音樂季，一直是屏東恆春半島的觀光指標，近年因遊客暴跌票房下滑，老牌「春天吶喊」、「春浪」和「泡泡趴」移往高雄後，今年在邁入第8年的「夏都春宴」外，也有業者看準連假商機自辦免收費的小型音樂會，包括小墾丁度假村4月5、6日辦滿州山谷音樂季，墾丁南灣遊憩區和小灣沙灘連續4天都有迷你音樂派對。

「墾丁春天音樂季『褪色』後，今年清明連假訂房明顯比過去慢熱！」墾丁吳姓旅宿業者說，「春吶」和「春浪」是音樂季的2大指標，得知包括「泡泡趴」今年都被「韓流」吸走移師高雄，主辦單位過去均信誓旦旦強調墾丁的自然美，是音樂會的精神和靈魂，不會離去，沒想到還是在票房考量上出走，墾丁人「有被背叛的感覺」，估計墾丁核心地區4天連假還是會滿房2天。

今年墾丁音樂季唯一的大型售票音樂活動「夏都春宴」，主打全國唯一的沙灘音樂派對，邀國際知名DJ串場和熱舞女郎帶動氣氛；夏都表示，墾丁潔白迷人的沙灘、椰林和藍天白雲，加上乾淨的空氣，是無可取代的絕對優勢，舉辦任何戶外活動都有加分效果，不會擔心墾丁春天音樂季商機，會隨其他音樂場出走而沒落。

在「夏都春宴」之外，墾丁南灣遊憩區和墾丁凱撒飯店認養的小灣沙灘，連假期間下午到晚上也安排免費小型音樂表演活動，讓遊客在椰林沙灘上享受漫妙的音樂；位於滿州鄉的小墾丁度假村總經理張福生說，不畏「春吶」離開屏東，為延續台灣燈會締造的屏東「燈流」，訂5、6日舉辦首屆以在地排灣族歌手為主的滿州山谷音樂季。