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全國原住民運動會 桃園市隊二連霸蟬聯總冠軍

2019-03-27 17:58聯合報 記者張弘昌╱即時報導

108年全國原住民族運動會，桃園市代表隊670人，參加14項競賽種類，拿下41面金牌、36面銀牌及28面銅牌，總共105面獎牌數，蟬聯全原運第一名霸主，獲得精神總錦標冠軍，成績比上一屆的88面獎牌成績，更加耀眼。

二年一次全國原住民族運動會今年在台中市舉辦，25日圓滿落幕，去年總冠軍桃園市代表隊，競技項目包含跆拳道、棒球、田徑、籃球等以及傳統競賽類（包含傳統射箭、傳統鋸木、爬竿等）共囊括了41面金牌，全程在台中陪伴選手桃園市原住民行政局局長林日龍及桃園市總頭目，在現場都掩不住開心情緒。

全原會跆拳道賽事，桃園市隊在品勢與對打共搶下15面金牌，亞運跆拳道金牌選手蘇柏亞，和世大運跆拳道品勢金牌選手蘇佳恩，都順利拿下該組冠軍。

青少年男子組棒球預賽面對強敵台東，一度陷入苦戰，最終以連續2支全壘打，逆轉以6比5贏台東，闖進冠軍決賽並且對上強勁對手花蓮縣隊，最終順利奪下金牌。

在田徑場上，桃園市代表隊從青少年女子組，田徑100公尺跨欄的張詩晴開始，連續傳回捷報，包含青少年男、女組和公開男、女組總共帶回9面金牌。

傳統競賽類方面，競賽場地大多安排在台中市和平區，像是傳統路跑選手，一早凌晨5點就必須出發到賽事會場，早晨在寒冷的天氣中奮力向前跑，最終獲得青少年組團體成績第二名，公開組則獲得團體成績第一名。

由復興區華陵社區組隊參賽綜合競賽，包含爬竿、鋸木及擲矛3個項目，同樣也在和平區進行比賽，不負眾望的在最終青少年混合組與公開混合組，皆獲得第一名，公開混合組順利蟬聯冠軍。

特別值得一提的是傳統樂舞競賽，過去桃園市在這項賽事最佳成績是第3名，上一屆沒有取得前6名，桃園市政府原民局針對本項賽事，去年就積極規劃，邀請國立東華大學原住民民族學院舞團指導老師安梓濱Pasuya Yasiungu Ne Niayoeova指導，帶領原林藝術舞集隊員擔任學習種子，親訪高雄市桃源區高中，里境內之拉阿魯哇族排剪社、美壟社，進行為期5週的田野調查與學習。

這次競賽樂舞，由部落決定聖貝祭可展演的部分濃縮，依比賽時間限制10分鐘，進行編排決定出「聖貝的祝福—拉阿魯哇族聖貝祭傳統樂參賽舞碼，最後在強敵環伺下，獲得評審青睞，獲得第二名帶回銀牌，也創下桃園市在這項賽事的最佳成績。

108年全國原住民族運動會桃園市代表隊，豪取41金36銀28銅，以105面獎牌數...
108年全國原住民族運動會桃園市代表隊，豪取41金36銀28銅，以105面獎牌數，蟬聯全原運第一名霸主，締造二連霸佳績。圖／桃園市原住民行政局提供
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108年全國原住民族運動會桃園市代表隊，豪取41金36銀28銅，以105面獎牌數...
108年全國原住民族運動會桃園市代表隊，豪取41金36銀28銅，以105面獎牌數，蟬聯全原運第一名霸主，締造二連霸佳績。圖／桃園市原住民行政局提供
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108年全國原住民族運動會桃園市代表隊，豪取41金36銀28銅，以105面獎牌數...
108年全國原住民族運動會桃園市代表隊，豪取41金36銀28銅，以105面獎牌數，蟬聯全原運第一名霸主，締造二連霸佳績。圖／桃園市原住民行政局提供
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108年全國原住民族運動會桃園市代表隊，豪取41金36銀28銅，以105面獎牌數...
108年全國原住民族運動會桃園市代表隊，豪取41金36銀28銅，以105面獎牌數，蟬聯全原運第一名霸主，締造二連霸佳績。圖／桃園市原住民行政局提供
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