親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜談陳致中提告外患罪 妙回「他自己怎不自首外遇」

神車就是霸氣！ TOYOTA Corolla Altis雙動力售價69.8萬起

拓展屏東紅藜銷售通路 原民處將設網銷平台

2019-03-27 16:53聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣瑪家鄉、三地門鄉皆是紅藜主要產地，然而健康飲食風潮盛行，種植面積逐年增多，去年因紅藜盛產，導致價格大跌，屏東縣府原民處對此提出因應措施，將規劃打造網路銷售平台，協助原鄉紅藜農上架產品，進而增加銷售通路。

紅藜種植面積逐漸增多，部分農民遇上量產，因過度緊張而低價拋售，導致價格下跌，另外，大型廠商收購紅藜，品管要求十分嚴謹（如農藥零檢出等），許多紅藜農技術有限作物無法達標。

屏東縣政府原民處長伍麗華表示，目前規劃協助輔導農民種植技術，以提升紅藜作物品質，也將輔導進行紅藜收成後的2、3級加工，製成紅藜麵、茶包、餅乾等產品，並透過網路行銷平台協助媒合廠商收購。未來也將仿效咖啡，將紅藜進行分級制，以品質區分售價。

過去原民處長期推廣紅藜飲食文化、形塑品牌形象、鼓勵消費者購買，伍麗華說，暫時性行銷效果仍然有限，然而紅藜富含膳食纖維和營養價值，有「穀物中的紅寶石」美稱，未來透過網路行銷平台，國內外都能看得到屏東紅藜，平台搭建完成後，會協助紅藜農拍攝產品並上架媒合廠商，進而增加銷售通路。

另外，瑪家鄉長梁明輝表示，高雄市政府有意協助紅藜產銷班，銷售紅藜到大陸，目前詳細合作方式及契約內容，仍在商談當中。

為協助原鄉農民銷售紅藜，屏東縣政府原民處將打造網銷平台，擴展銷售通路。圖／報資料...
為協助原鄉農民銷售紅藜，屏東縣政府原民處將打造網銷平台，擴展銷售通路。圖／報資料照
分享

屏東縣政府農民

相關新聞

第5刷台灣燈會一卡通 4月再開賣

2019-03-27 15:35

108全中運在高雄登場 百萬元摸彩品等你來！

2019-03-27 18:03

墾丁音樂季賞天籟美聲 山谷音樂季排灣古謠饗客

2019-03-27 18:03

全國原住民運動會 桃園市隊二連霸蟬聯總冠軍

2019-03-27 17:58

何創時基金會推愛河書寫《蘭亭序》 向王羲之致敬

2019-03-27 13:50

來駁二「森」呼吸！ 全台最大室內木造遊樂區木育森林

2019-03-27 13:24

台灣燈會一卡通第5刷來了 追印1萬張4月開賣

2019-03-27 13:22

屏東縣政府推移居方案 潘孟安號召南漂

2019-03-27 11:52

墾丁燒烤店喝絕版高粱4杯要2千4 陸客不夠錢拒付報警

2019-03-27 11:51

個人因素不到任 高市府撤銷毒防局長派令

2019-03-27 10:44

韓國瑜小內閣又有未上任即生變 原定毒防局長請辭

2019-03-27 10:36

韓國瑜施政報告 不見愛情摩天輪

2019-03-26 23:35

年資補償金修法？ 還是未知數

2019-03-26 23:34

高屏區間車增7站 高鐵變遠了？

2019-03-26 23:29

鴻海採購高雄鳳梨 直送深圳

2019-03-26 22:56

枋寮「水管牆」占據道路 引發民怨

2019-03-26 22:51

全國學生美展 周五高雄登場

2019-03-26 22:37

高醫耳鼻喉專科團隊前進友邦索羅門 助患者找回聲音

2019-03-26 20:08

呼應韓國瑜雙語教育 邁阿密大學海外教育實習到高雄

2019-03-26 19:38

高市勞工局長夜宿台塑員工宿舍 傾聽基層心聲

2019-03-26 18:27

高雄大順陸橋30日開放兩側通行

2019-03-26 18:14

高雄市廚餘養豬轉型措施補助 3月底申請截止

2019-03-26 17:48

獨一無二「環保宮」 回收物搭蓋讓落難神明有個家

2019-03-26 15:59

前瞻完善長照環境 屏東33鄉鎮市衛生所皆受惠

2019-03-26 14:25

「浯島瓷輝 藝韻青花」開展 來佛館欣賞金門青花瓷之美

2019-03-26 14:11

水龍頭又遭破壞 潮州運動公園廁所噴泉再現

2019-03-26 12:14

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

高市愛情產業鏈 送議會書面報告缺「愛情摩天輪」

2019-03-26 23:30

台鐵捷運化高屏多7站 旅客怨怎麼高鐵變遠了？

2019-03-26 18:31

罕見「水管牆」奇觀 枋寮鄉長：快讓它走入歷史

2019-03-26 18:07
看更多

熱門文章

台鐵捷運化高屏多7站 旅客怨怎麼高鐵變遠了？

2019-03-26 18:31

墾丁燒烤店喝絕版高粱4杯要2千4 陸客不夠錢拒付報警

2019-03-27 11:51

罕見「水管牆」奇觀 枋寮鄉長：快讓它走入歷史

2019-03-26 18:07

田中鎮公所午休只有半小時 5月起成全縣最早下班公所

2019-03-26 19:37

韓國瑜小內閣又有未上任即生變 原定毒防局長請辭

2019-03-27 10:36

打算凍卵生混血娃？ 高嘉瑜：20年男友應是「精主」首選

2019-03-27 12:15

台糖與三井今簽約 打造台中東區購物中心

2019-03-27 12:25

鄭文燦：任期內鐵路地下化沒動工 我跟市民道歉

2019-03-27 13:37

潘金英今發起控告蔡總統涉凟職 明為韓國瑜接機給掌聲

2019-03-27 16:39

新北五股西雲路海砂屋 侯友宜：不能等出人命才處理

2019-03-26 20:21

新北交通大執法不愚人 北宜公路區間測速4月1日上路

2019-03-26 18:24

王浩宇是鄭文燦乾兒子？鄭文燦否認：是很明顯謠言

2019-03-27 15:28

烏山頭水庫親水公園 清明連假兒童免費玩

2019-03-27 07:40

價購拖3年…地主封路5天 龍潭公所點頭

2019-03-26 23:27

個人因素不到任 高市府撤銷毒防局長派令

2019-03-27 10:44

影╱停車一天33元乏人問津 台東車站停車格全台最便宜

2019-03-27 14:59

新北新式門牌單雙號分色 120萬面今起換發

2019-03-27 12:04

高雄大順陸橋30日開放兩側通行

2019-03-26 18:14

高市愛情產業鏈 送議會書面報告缺「愛情摩天輪」

2019-03-26 23:30

新港鄉闢滯洪池徵收農地 農民綁「共匪來了」布條抗爭

2019-03-27 11:08

屏東縣政府推移居方案 潘孟安號召南漂

2019-03-27 11:52

柯文哲陪騎YouBike 荷蘭官員驚豔

2019-03-26 23:19

高屏區間車增7站 高鐵變遠了？

2019-03-26 23:29

基隆科技執法 抓仁五路違停、中正高架橋大貨車

2019-03-27 00:05

洽公別撲空 彰縣田中鎮公所五月起4：30下班

2019-03-26 22:41

2019技糕一籌新北稱霸技能競賽 30日三重登場

2019-03-26 20:11

影／正濱色彩塗布最後一刷 林右昌：阿根納再造登場

2019-03-26 18:29

韓國瑜施政報告 不見愛情摩天輪

2019-03-26 23:35

影╱南市議員嗆女所長 市長黃偉哲：尊重警察執法專業

2019-03-27 17:18

來駁二「森」呼吸！ 全台最大室內木造遊樂區木育森林

2019-03-27 13:24

貢寮鮑賣不出去 新北祭出冷凍庫電費補助每台斤2元

2019-03-26 19:43

高市勞工局長夜宿台塑員工宿舍 傾聽基層心聲

2019-03-26 18:27

阿里山花況不佳氣候影響？ 樹醫團隊將進行3年診治

2019-03-27 07:45

清明掃墓車潮多 台南西門路3月30、31日交管

2019-03-27 08:30

「我們是背著破殼的小蝸牛」 300社子島居民市府抗議

2019-03-27 10:32

高市「環保宮」 讓落難神明有家

2019-03-26 23:32

竹縣第二所非營利幼兒園動土 明年8月招300人

2019-03-27 15:20

草地音樂會風行全台中 建商邀民眾共享草地樂趣

2019-03-27 10:46

智慧城市展 桃園六都、竹市非六都第一

2019-03-26 23:58

新北科技執法 辨識噪音車 免檢驗直接罰3千

2019-03-27 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top