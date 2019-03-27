拓展屏東紅藜銷售通路 原民處將設網銷平台

2019-03-27 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣瑪家鄉、三地門鄉皆是紅藜主要產地，然而健康飲食風潮盛行，種植面積逐年增多，去年因紅藜盛產，導致價格大跌，屏東縣府原民處對此提出因應措施，將規劃打造網路銷售平台，協助原鄉紅藜農上架產品，進而增加銷售通路。

紅藜種植面積逐漸增多，部分農民遇上量產，因過度緊張而低價拋售，導致價格下跌，另外，大型廠商收購紅藜，品管要求十分嚴謹（如農藥零檢出等），許多紅藜農技術有限作物無法達標。

屏東縣政府原民處長伍麗華表示，目前規劃協助輔導農民種植技術，以提升紅藜作物品質，也將輔導進行紅藜收成後的2、3級加工，製成紅藜麵、茶包、餅乾等產品，並透過網路行銷平台協助媒合廠商收購。未來也將仿效咖啡，將紅藜進行分級制，以品質區分售價。

過去原民處長期推廣紅藜飲食文化、形塑品牌形象、鼓勵消費者購買，伍麗華說，暫時性行銷效果仍然有限，然而紅藜富含膳食纖維和營養價值，有「穀物中的紅寶石」美稱，未來透過網路行銷平台，國內外都能看得到屏東紅藜，平台搭建完成後，會協助紅藜農拍攝產品並上架媒合廠商，進而增加銷售通路。