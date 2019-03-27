潘金英今發起控告蔡總統涉凟職 明為韓國瑜接機給掌聲

2019-03-27 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



要在高雄市立委第7選區參選立委的群英婦女會理事長潘金英今天在臉書發起控告總統蔡英文瀆職行動，指蔡英文在陸委會主委任內曾說過要和中國大陸對話、交流，可是高雄市長韓國瑜為人民到中國大陸爭取訂單，卻有民進黨人告韓國瑜，陸委會也要罰韓50萬元，令人氣憤，因此只要累積千人支持，就要告蔡總統。

另為了肯定韓國瑜為高雄農漁產爭取訂單的努力，潘金英預計明（28）日韓國瑜返高時要到機場接機，肯定韓國瑜辛苦出訪拚經濟。

潘金英錄影透過臉書播放發起告蔡總統的理由，拿出一張2001年報紙的影印說，當時任陸委會主委的蔡英文都說過兩岸要互動交流，但是韓國瑜此次赴陸爭取農漁產品訂單，卻被酸、被抹紅，還有人告韓。

她受訪的時表示，曾是18年黨齡的民進黨員，實在看不下去，據她所知，不少民進黨籍公職以公帑支付費用到中國大陸訪問，卻未為國人帶回來什麼利益，韓國瑜那麼拚著為高雄爭取訂單，居然挨告，還要被罰錢，她覺得是非顛倒，氣不過，因此要發起千人告蔡總統凟職。