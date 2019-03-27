打造青創基地 高市提案成立青年局

2019-03-27 16:07 中央社 高雄27日電



高雄市長韓國瑜上任後宣示要打造高雄成為南部青年創業總基地，所以市府規劃成立青年局，並提案修正高雄市組織自治條例，市府人事處表示，最快今年10月掛牌。

高雄市議會第3屆第1次定期大會29日開議，市府已將相關提案送交議會待審，受關注的是市府並未辦理追加減預算，也就是韓市府將延續執行前朝編列的預算，推動市政建設。

民進黨高雄市議員林智鴻今天指出，去年底韓國瑜就職時，民進黨團曾提議重新編列108年度預算，以落實新團隊的政見。但當時市府以時間來不及編列為由，提出等議會新會期再運用「追加減預算」方式，增加市長政見項目的編列。

不過，從市府送議會的提案及報告案並沒有相關追加減預算及韓國瑜政見項目，他認為「韓國瑜無心市政，不想將政見事項落實在預算編列中」。

市府財政局表示，未接獲相關局處要求增減預算，所以並無追加減預算的動作。另外，韓國瑜提出推動賽馬產業等政見也未見於市府相關提案，觀光局表示，現階段以「非博弈賽馬活動」做評估，未來會向議會提出評估報告。

雖然博弈賽馬等相關法案未送交議會，不過「成立青年局」政見已在推動。市府送議會的法規案中，人事處提案修正市府組織自治條例將成立青年局為一級機關，提升青年多元視野及參與國際事務能力，打造高雄成為南部青年業總基地。

人事處提出的組織修正案中，將把現行高市府31個局處增加為32個。依人事處規劃期程，若法案順利通過，最快10月掛牌成立青年局。