親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

創紀錄！NCC對中天新聞台做出七種處分 重罰百萬

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

屏東就業薪起3萬 縣府祭3大政策

2019-03-27 15:51中央社 屏東縣27日電

屏東縣長潘孟安不斷招商，但屏東人口下滑，企業面臨缺工，他今宣布推出「屏東好貼薪」、「青創好夥伴」及「縣府挺起家」政策，讓屏東就業起薪3萬元，低利購屋安居屏東。

潘孟安表示，他5年前上任後就不斷招商，包括日商本田汽車加碼投資、元晶太陽能科技公司屏東設廠等，最近又媒合了80多公頃的工業區讓企業進駐，但一些在屏東投資的企業卻面臨「找嘸工」。

潘孟安鼓勵北漂族返鄉，也號召外地青年移居屏東，在屏東安居樂業，他說，「屏東好貼薪」以15歲至44歲移居屏東縣為對象，工作在屏東，勞保投保薪資在新台幣2萬8801元以上（醫事人員3萬3301元以上），去年以前設籍於外縣市達1年以上，今年1月1日起設籍屏東，工作滿6個月及12個月，就可申請6萬元穩定就業獎助金。

潘孟安說，2萬8801元與3萬元在勞保裡是同一個級距，屏東的傳統產業給薪多數是勞保基本工資2萬3100元，縣府訂2萬8801元就是要鼓勵企業加薪，縣府為企業「找勞工」，企業加一點薪水，縣府再補助一點，勞工薪水就有3萬元。

「青創好夥伴」針對參加縣府開設的青年學院及農業大學的創業青年，青年學院提供最高貸款額度可達200萬元；農業大學則提供最高300萬的貸款額度。

「縣府挺起家」方案則是由縣府與農業金庫合作，推出首購族屋貸款成數最高85%，年利率1.65%；並加碼購屋裝潢和添購家電最高100萬、年利率1.29%的入厝貸款申請。

潘孟安表示，希望可以鼓勵「北漂」青年轉為「南漂」，同時解決南部企業缺工問題，「好貼薪」政策第1年會先試辦，提供600個名額，採取滾動式檢討，如果成效良好，會考慮繼續推動。

潘孟安薪水北漂

相關新聞

何創時基金會推愛河書寫《蘭亭序》 向王羲之致敬

2019-03-27 13:50

來駁二「森」呼吸！ 全台最大室內木造遊樂區木育森林

2019-03-27 13:24

台灣燈會一卡通第5刷來了 追印1萬張4月開賣

2019-03-27 13:22

屏東縣政府推移居方案 潘孟安號召南漂

2019-03-27 11:52

墾丁燒烤店喝絕版高粱4杯要2千4 陸客不夠錢拒付報警

2019-03-27 11:51

個人因素不到任 高市府撤銷毒防局長派令

2019-03-27 10:44

韓國瑜小內閣又有未上任即生變 原定毒防局長請辭

2019-03-27 10:36

韓國瑜施政報告 不見愛情摩天輪

2019-03-26 23:35

年資補償金修法？ 還是未知數

2019-03-26 23:34

高屏區間車增7站 高鐵變遠了？

2019-03-26 23:29

鴻海採購高雄鳳梨 直送深圳

2019-03-26 22:56

枋寮「水管牆」占據道路 引發民怨

2019-03-26 22:51

全國學生美展 周五高雄登場

2019-03-26 22:37

高醫耳鼻喉專科團隊前進友邦索羅門 助患者找回聲音

2019-03-26 20:08

呼應韓國瑜雙語教育 邁阿密大學海外教育實習到高雄

2019-03-26 19:38

高市勞工局長夜宿台塑員工宿舍 傾聽基層心聲

2019-03-26 18:27

高雄大順陸橋30日開放兩側通行

2019-03-26 18:14

高雄市廚餘養豬轉型措施補助 3月底申請截止

2019-03-26 17:48

獨一無二「環保宮」 回收物搭蓋讓落難神明有個家

2019-03-26 15:59

前瞻完善長照環境 屏東33鄉鎮市衛生所皆受惠

2019-03-26 14:25

「浯島瓷輝 藝韻青花」開展 來佛館欣賞金門青花瓷之美

2019-03-26 14:11

水龍頭又遭破壞 潮州運動公園廁所噴泉再現

2019-03-26 12:14

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

高市愛情產業鏈 送議會書面報告缺「愛情摩天輪」

2019-03-26 23:30

台鐵捷運化高屏多7站 旅客怨怎麼高鐵變遠了？

2019-03-26 18:31

罕見「水管牆」奇觀 枋寮鄉長：快讓它走入歷史

2019-03-26 18:07
看更多

熱門文章

不滿政府敗訴仍無做為 龍潭地主封路惹議終獲回應

2019-03-26 17:32

台鐵捷運化高屏多7站 旅客怨怎麼高鐵變遠了？

2019-03-26 18:31

墾丁燒烤店喝絕版高粱4杯要2千4 陸客不夠錢拒付報警

2019-03-27 11:51

罕見「水管牆」奇觀 枋寮鄉長：快讓它走入歷史

2019-03-26 18:07

田中鎮公所午休只有半小時 5月起成全縣最早下班公所

2019-03-26 19:37

韓國瑜小內閣又有未上任即生變 原定毒防局長請辭

2019-03-27 10:36

打算凍卵生混血娃？ 高嘉瑜：20年男友應是「精主」首選

2019-03-27 12:15

新北前議長陳幸進咽喉癌過世 享壽76歲

2019-03-26 16:44

台糖與三井今簽約 打造台中東區購物中心

2019-03-27 12:25

新北五股西雲路海砂屋 侯友宜：不能等出人命才處理

2019-03-26 20:21

新北交通大執法不愚人 北宜公路區間測速4月1日上路

2019-03-26 18:24

鄭文燦：任期內鐵路地下化沒動工 我跟市民道歉

2019-03-27 13:37

地政事務所洩個資「二胎蟑螂」上門？ 桃市府否認

2019-03-26 16:52

竹縣首座寵物公園維護不佳 民眾大嘆可惜

2019-03-26 17:45

烏山頭水庫親水公園 清明連假兒童免費玩

2019-03-27 07:40

價購拖3年…地主封路5天 龍潭公所點頭

2019-03-26 23:27

個人因素不到任 高市府撤銷毒防局長派令

2019-03-27 10:44

高雄大順陸橋30日開放兩側通行

2019-03-26 18:14

高市愛情產業鏈 送議會書面報告缺「愛情摩天輪」

2019-03-26 23:30

高屏區間車增7站 高鐵變遠了？

2019-03-26 23:29

洽公別撲空 彰縣田中鎮公所五月起4：30下班

2019-03-26 22:41

新港鄉闢滯洪池徵收農地 農民綁「共匪來了」布條抗爭

2019-03-27 11:08

王浩宇是鄭文燦乾兒子？鄭文燦否認：是很明顯謠言

2019-03-27 15:28

新北新式門牌單雙號分色 120萬面今起換發

2019-03-27 12:04

柯文哲陪騎YouBike 荷蘭官員驚豔

2019-03-26 23:19

2019技糕一籌新北稱霸技能競賽 30日三重登場

2019-03-26 20:11

基隆科技執法 抓仁五路違停、中正高架橋大貨車

2019-03-27 00:05

屏東縣政府推移居方案 潘孟安號召南漂

2019-03-27 11:52

影／正濱色彩塗布最後一刷 林右昌：阿根納再造登場

2019-03-26 18:29

韓國瑜施政報告 不見愛情摩天輪

2019-03-26 23:35

影╱停車一天33元乏人問津 台東車站停車格全台最便宜

2019-03-27 14:59

貢寮鮑賣不出去 新北祭出冷凍庫電費補助每台斤2元

2019-03-26 19:43

高市勞工局長夜宿台塑員工宿舍 傾聽基層心聲

2019-03-26 18:27

阿里山花況不佳氣候影響？ 樹醫團隊將進行3年診治

2019-03-27 07:45

清明掃墓車潮多 台南西門路3月30、31日交管

2019-03-27 08:30

高市「環保宮」 讓落難神明有家

2019-03-26 23:32

「我們是背著破殼的小蝸牛」 300社子島居民市府抗議

2019-03-27 10:32

無牌車占用停車格 台中市交通大隊3天專案大拖吊

2019-03-26 16:43

草地音樂會風行全台中 建商邀民眾共享草地樂趣

2019-03-27 10:46

智慧城市展 桃園六都、竹市非六都第一

2019-03-26 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top