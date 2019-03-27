屏東就業薪起3萬 縣府祭3大政策

2019-03-27 15:51 中央社 屏東縣27日電



屏東縣長潘孟安不斷招商，但屏東人口下滑，企業面臨缺工，他今宣布推出「屏東好貼薪」、「青創好夥伴」及「縣府挺起家」政策，讓屏東就業起薪3萬元，低利購屋安居屏東。

潘孟安表示，他5年前上任後就不斷招商，包括日商本田汽車加碼投資、元晶太陽能科技公司屏東設廠等，最近又媒合了80多公頃的工業區讓企業進駐，但一些在屏東投資的企業卻面臨「找嘸工」。

潘孟安鼓勵北漂族返鄉，也號召外地青年移居屏東，在屏東安居樂業，他說，「屏東好貼薪」以15歲至44歲移居屏東縣為對象，工作在屏東，勞保投保薪資在新台幣2萬8801元以上（醫事人員3萬3301元以上），去年以前設籍於外縣市達1年以上，今年1月1日起設籍屏東，工作滿6個月及12個月，就可申請6萬元穩定就業獎助金。

潘孟安說，2萬8801元與3萬元在勞保裡是同一個級距，屏東的傳統產業給薪多數是勞保基本工資2萬3100元，縣府訂2萬8801元就是要鼓勵企業加薪，縣府為企業「找勞工」，企業加一點薪水，縣府再補助一點，勞工薪水就有3萬元。

「青創好夥伴」針對參加縣府開設的青年學院及農業大學的創業青年，青年學院提供最高貸款額度可達200萬元；農業大學則提供最高300萬的貸款額度。

「縣府挺起家」方案則是由縣府與農業金庫合作，推出首購族屋貸款成數最高85%，年利率1.65%；並加碼購屋裝潢和添購家電最高100萬、年利率1.29%的入厝貸款申請。

潘孟安表示，希望可以鼓勵「北漂」青年轉為「南漂」，同時解決南部企業缺工問題，「好貼薪」政策第1年會先試辦，提供600個名額，採取滾動式檢討，如果成效良好，會考慮繼續推動。