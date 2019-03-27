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第5刷台灣燈會一卡通 4月再開賣

2019-03-27 15:35中央社 屏東縣27日電

台灣燈會紀念一卡通。圖／翻攝自一卡通官網
台灣燈會紀念一卡通。圖／翻攝自一卡通官網
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屏東縣政府一卡通公司合作推出「台灣燈會紀念一卡通」買氣爆棚，縣府追印第5刷共計1萬張將於4月1日起開賣。

台灣燈會主視覺一卡通第5刷將於4月1日凌晨12時於Yahoo超級商城一卡通專區開放網購；4月2日下午1時30分至5時於屏東演藝廳、屏東潮州戲曲故事館及恆春民謠館3地同步現場發售；4月10日上午8時可於郵政商城網購。

屏東縣政府表示，台灣燈會主視覺一卡通從1月底首波1000張開賣秒殺，2月份2次追印5500張、3月中第4刷9000張又立即銷售一空，民眾反應熱烈，短短2個月內已賣出超過1萬5000張。

一卡通台灣燈會屏東縣政府

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