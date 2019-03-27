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何創時基金會推愛河書寫《蘭亭序》 向王羲之致敬

2019-03-27 13:50聯合報 記者徐如宜╱即時報導

何創時書法藝術文教基金會4月7日下午兩點到五點半，將在愛河畔，舉辦「羲之雅興三月三愛河共譜蘭亭序」活動，迤邐200桌，綿延近400公尺，邀大家一起臨水揮毫，向王羲之致敬。這場愛河揮毫大型盛會開始報名，額滿為止。

何創時書法藝術文教基金會董事長何國慶表示，1666年前農曆3月3日，王羲之與羣賢少共同留下膾炙人口的歷史盛事，譜出名作《蘭亭集序》。古今興懷一致，基金會於353年後的同一日，在高雄愛河邀名家和民眾一起臨水揮毫，向王羲之致敬，並共同書寫屬於這個時代的「愛河集序」。歡迎個人網路自由報名， 也歡迎各機關 、學校、團體熱情參與。

何國慶表示，蘭亭序全文324字，其中出現了20個「之」字，每個之字的寫法都各異其趣，連7個「一」的寫法也不同，令人嘆為觀止。書法名家黃志煌、鄭輝雄、蔡豐吉、陳俊合今天也現場揮毫，先讓媒體感受「群賢畢至」、「流觴曲水」的快意。

協辦單位有高雄市書法學會、高雄市中國書畫學會、高雄市中國書法學會、屏東縣中國書法學會、林明傳書法教室、台灣書法家協會、中華弘道書學會、中國書法學會。報名組別分為個人網路報名組、團體預約組，活動報名至3月31日，額滿為止。個人網路報名：https://goo.gl/tCPPQ9

每一梯次的揮毫時間為15分鐘，歡迎家庭共筆同樂。每一梯次開放52位，採實名制。團體預約組：20名以上的團體，可下載報名表，請填妥回傳後與主辦方聯繫確認。

書法名家黃志煌揮毫，讓觀眾感受「流觴曲水」的快意。記者徐如宜／攝影
書法名家黃志煌揮毫，讓觀眾感受「流觴曲水」的快意。記者徐如宜／攝影
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何創時書法藝術文教基金會將在愛河畔，舉辦「羲之雅興三月三愛河共譜蘭亭序」活動，邀...
何創時書法藝術文教基金會將在愛河畔，舉辦「羲之雅興三月三愛河共譜蘭亭序」活動，邀民眾一起參與。記者徐如宜／攝影
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書法名家黃志煌揮毫，讓觀眾感受「流觴曲水」的快意。記者徐如宜／攝影
書法名家黃志煌揮毫，讓觀眾感受「流觴曲水」的快意。記者徐如宜／攝影
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何創時書法藝術文教基金會將在愛河畔，舉辦「羲之雅興三月三愛河共譜蘭亭序」活動，邀...
何創時書法藝術文教基金會將在愛河畔，舉辦「羲之雅興三月三愛河共譜蘭亭序」活動，邀民眾一起參與。記者徐如宜／攝影
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蘭亭序全文324字，其中出現了20個「之」字，每個之字的寫法都各異其趣。圖／何創...
蘭亭序全文324字，其中出現了20個「之」字，每個之字的寫法都各異其趣。圖／何創時書法藝術文教基金會整理
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何創時書法藝術文教基金會4月7日下午將在愛河畔，舉辦「羲之雅興三月三愛河共譜蘭亭...
何創時書法藝術文教基金會4月7日下午將在愛河畔，舉辦「羲之雅興三月三愛河共譜蘭亭序」活動。記者徐如宜／攝影
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愛河高雄市國慶

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