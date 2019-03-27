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來駁二「森」呼吸！ 全台最大室內木造遊樂區木育森林

2019-03-27 13:24聯合報 記者徐如宜╱即時報導

Wooderful life品牌進駐高雄駁二設立旗艦店，打造全台面積最大的室內木造遊樂區，園區橫跨兩座倉庫。最吸引親子遊客的「木育森林」位於大義區C7-8倉庫，提供超過40種設施，包含可多人互動與競賽的遊戲平台、須穿越障礙的闖關遊戲，並推出「空中飛人」、「搖擺平衡木」等大型木製設施，帶來新的遊憩體驗。

高雄市文化局代理局長王文翠表示，駁二藝術特區原始面貌即是一棟棟的木造磚瓦倉庫，結合在地文化及藝文教育的理念，與Wooderful life將傳統木作工藝融入現代生活美學，以自然素材推廣木育教育的理念不謀而合。「木育森林」就像隱藏在都市裡的森林世界，多種益智性、互動性的休憩設施，以寓教於樂的體驗方式，讓大人小孩都可玩得盡興。

高雄駁二「木育森林」設施依設計理念，分為「玩科學」、「玩競技」、「玩闖關」、「玩體能」、「玩益智」、「木療癒」以及「長知識」7大區域。為維護園區品質，進場人數採分時段總量管制，高雄市民門票八折優惠。

Wooderful life高雄駁二旗艦店營業時間，周一至周五上午11點至下午6點，周六、周日下午11點至晚上9點。門市即日起至4月15日推出「春遊木育森林限定優惠」活動，憑當日木育森林發票，到Wooderful life門市選購「木育系列商品」，享9折優惠。

Wooderful life品牌進駐高雄駁二設立旗艦店，打造全台面積最大的室內木...
Wooderful life品牌進駐高雄駁二設立旗艦店，打造全台面積最大的室內木造遊樂區。記者徐如宜／攝影
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「木育森林」就像隱藏在都市裡的森林世界，寓教於樂讓大人小孩都可玩得盡興。記者徐如...
「木育森林」就像隱藏在都市裡的森林世界，寓教於樂讓大人小孩都可玩得盡興。記者徐如宜／攝影
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Wooderful life品牌進駐高雄駁二設立旗艦店，打造全台面積最大的室內木...
Wooderful life品牌進駐高雄駁二設立旗艦店，打造全台面積最大的室內木造遊樂區。記者徐如宜／攝影
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駁二高雄市

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