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溪仔口鼻頭草原 墾丁兩處祕境將開放預約

2019-03-27 11:50中央社 屏東縣27日電

位於屏東墾丁國家公園南仁山生態保護區的滿州鄉溪仔口及鼻頭草原，美如人間仙境，由於先前不對外開放，許多民眾違規私闖，這兩處網傳祕境墾管處將從明天起開放預約申請。

溪仔口是屏169公路盡頭小海灣，與牡丹鄉旭海村的琅嶠-卑南道（舊稱阿塱壹古道）同列台灣唯二沒有公路的海岸線，溪仔口海岸有礫灘及珊瑚礁，景色絕美，被當地人號稱「台灣最美麗的風景是沒有人」。

墾管處表示，南仁山生態保護區臨太平洋沿岸，有一處「溪仔口巡邏站」，原隸屬於海巡署南巡局的六三大隊，從這個巡邏站翻山而過，直線距離4公里處就是可愛的溪仔口小灣，這個宛如世外桃源的大自然祕境由滿州鄉里德社區負責導覽解說。

墾管處表示，溪仔口明天起開放預約申請後，每天上、下午各開放預約60人，每10人配1解說員，由於需要接駁車，每團費用新台幣3600元。

野放的水牛、一池一池的水窪、珍稀的植物、昆蟲，原始到沒有人的味道，這就是滿州鄉九棚村的鼻頭草原。墾管處說，穿越樹林，越往上走，四周美景越發開闊，然後清楚眺望1874年牡丹社事件的八瑤灣，走上制高點，映入眼簾的是青青的草地與山谷，美如人間仙境。

墾管處表示，美如人間仙境的鼻頭草原由滿州鄉九棚社區負責導覽解說，以具有環境教育意義的深度生態旅遊，每天上、下午各開放100個名額預約，每10人成1團配1個解說員，費用1團1800元。

墾丁國家公園近年推動生態旅遊，目前已有11個社區有生態旅遊導覽，許多的世外桃源祕境不斷的開放，讓遊客體驗不一樣的墾丁國公園之美。墾管處表示，以往溪仔口和鼻頭草原要學術研究和環境解說教育才能申請進入，明天起是以環境解說教育對外開放預約。

預約申請網址：

http://reservapion-s.ktnp.gov.tw/application.aspx

墾管處墾丁生態旅遊

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