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墾丁燒烤店喝絕版高粱4杯要2千4 陸客不夠錢拒付報警

2019-03-27 11:51聯合新聞網 綜合報導

一名中國大陸旅與台灣友人在墾丁一間燒烤店用餐，男子口袋只有1500元，但沒想到結...
一名中國大陸旅與台灣友人在墾丁一間燒烤店用餐，男子口袋只有1500元，但沒想到結帳時卻得支付4130元，讓陸客氣得怒嗆店家「台灣高物價、把遊客當盤子」。燒烤示意圖。圖／Ingimage提供
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一名中國大陸旅客日前來台自由行，與台灣友人相約在墾丁一間燒烤店用餐，期間點了一支高粱酒、一瓶啤酒及下酒餐點，和朋友把酒歡談。但沒想到結帳時卻得支付4130元，讓口袋只有1500元的陸客瞬間垮下臉，氣得怒嗆店家「台灣高物價、把遊客當盤子」。最後警方請陸客到消基會進行調解，他只好先押手機在店內，再提領現金結帳。

根據《蘋果日報》報導，霍姓陸客上周五到屏東恆春自由行時，與微信上認識的一名年約20多歲台灣男子，相約到一間燒烤店用餐。兩人先點了一瓶啤酒，覺得不夠盡興，試喝店家所推薦另一種較烈的酒後，兩人開心共喝4杯的威士忌杯子酒量。

霍姓陸客本以為路邊攤的價位都很親民，當時連價錢也沒問就點了，但在結帳時，店家才告知一支酒要2400元，再加上其他餐點合計4130元，讓只帶1500元現金的陸客相當傻眼，氣得與店家爭辯，4杯酒的量根本不可能是一瓶完整的酒，還懷疑那瓶酒早就開封了。質疑店家以「誘導式消費」欺騙遊客，陸客嚥不下這口氣，仍決定報警處理。

燒烤店沈姓老闆則指出，這名陸客原本要點白酒，但店內剛好沒有販售，便改點一瓶絕版金門高粱。除了這瓶售價2400元的高粱酒，還點了5瓶啤酒300元、3支筊白筍120元、10串牛肉串300元、10顆生蠔500元、1條魚卵300元、1份炒飯80元、1顆番茄30元、2串雞屁股60元、1份玉米筍40元等餐點。

在點完餐後，沈老闆反問「2個人吃得了那麼多嗎？」陸客大方回應「沒問題，很便宜。」於是，他向客人確認過全部的燒烤餐點以及金額都無誤後才送餐，也附上點餐明細，總共4130元。待當天接近打烊時間，客人也將全部餐點吃光後，老闆好心只收4千元整，但陸客覺得價錢太高，不僅拒絕付錢還報警處理。

警方接報後前往小吃店處理消費糾紛，陸客說身上只帶1500元台幣，付不出那麼多錢，並聲稱平常有喝酒的習慣，認為這種酒不應該這麼貴。但沈老闆指出，當時他有告知對方這瓶絕版金門高粱要價2400元，若無法喝完就以杯計價。

員警則建議，消費糾紛可打消基會申訴。經現場協調後，陸客才同意將手機先抵押在店內，返回飯店拿錢付帳了事。

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陸客消基會墾丁小吃

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